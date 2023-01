Für höhere Facharzt-Gehälter, gegen teures Wohnen

Werbung

Das Land hat sich mit Vertretern der Spitalsärzte auf ein neues Gehaltsschema geeinigt, das für alle Fachärzte eine Erhöhung bringt. Die Details sollen noch ausgearbeitet werden, gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in der Pressekonferenz zur SPÖ-Klubklausur in Stegersbach bekannt. Fest stehe schon, dass man „die beste Belohnung österreichweit anbieten“ werde.

Die Einigung wurde vergangene Woche erzielt und soll alle umfassen, vom Facharzt bis hin zum Primar. Doskozil sprach sich zwar gegen ein „gegenseitiges Rauf-Lizitieren“ der Gehälter unter den Bundesländern aus, verwies jedoch auf den „Start-Nachteil“ des Burgenlandes, das keinen Universitätsstandort habe und von ländlichen Strukturen geprägt sei. Die Einstiegsgehälter seien zwar in der Vergangenheit nicht so schlecht gewesen, man wurde aber schon von anderen Bundesländern überholt. Es sei daher notwendig, diesen Schritt zu setzen, um das Land attraktiv für Ärzte zu machen.

Die Erhöhung erfolgt in den Altersgruppen unterschiedlich. Zu Beginn der Karriere sollen es jedoch 140.000 Euro Jahresbruttogehalt sein, rechnete Doskozil vor. Wie viel dies dem Land kosten werde, wird noch genau berechnet, der Landeschef schätzt Mehrkosten von zehn bis 15 Millionen Euro.

Gespräche zu Mietpreis-Erhöhungen

Weiters kündigte Doskozil mit SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich bei der Klausur Gespräche mit den gemeinnützigen Genossenschaften an: Es gehe jetzt darum, die Mietpreise zu stabilisieren. Preissteigerungen von 20 Prozent könnten in einem gemeinnützigen System „nicht hingenommen und toleriert werden“, so Doskozil. Das Land habe bereits Entlastungsmaßnahmen gegen die Teuerung gesetzt, verwies er etwa auf den Wärmepreisdeckel.

Zwar sei man nicht Bundesgesetzgeber, „wir können aber in Diskurs mit den Genossenschaften gehen und für ein, zwei Jahre eine Systematik finden, um die Mietpreise zu stabilisieren“, kündigte Doskozil an. Delogierungen müssten verhindert werden, denn diese kämen der öffentlichen Hand teuer. Zur Preiserhöhung komme es aufgrund der Zinssituation. Den Gesprächen mit den Genossenschaften wolle er nicht vorgreifen: „Aber es kann nicht akzeptiert werden, dass das eins zu eins so umgelegt wird.“ Zugleich merkte der Landeshauptmann kritisch an, dass in den vergangenen Jahren bei den variablen Zinsen nicht umgeschuldet wurde: „Das haben wir auch im Land gemacht.“ Dies jetzt den Mietern anzulasten, sei nicht fair.

Was die Einflussmöglichkeiten des Landes betrifft, wollte der Landeshauptmann den Genossenschaften „nichts ausrichten“, aber: „Es gibt ein paar Druckpunkte.“ Immerhin sei man auch Aufsichtsbehörde.

Hergovich: Kritik am Bund & mehr als 20 Gesetze

Thema der Klubklausur war auch Europa, geladen war hierzu EU-Mandatar Andreas Schieder. Doskozil kritisierte, dass Österreich von der EU Möglichkeiten bekomme, diese aber nicht im Interesse der Länder und Regionen umsetze. Geld aus der Übergewinnabschöpfung etwa würde nicht für die Entlastung der Menschen oder Unternehmen, sondern „für das Stopfen von Budgetlöchern verwendet“. Auch Schieder meinte: „Leider haperts oft an der nationalen Umsetzung.“ Schnelle Maßnahmen gegen die Teuerung würden doppelt helfen, er verwies etwa auf den Gaspreisdeckel in Spanien oder den Mietpreisdeckel in Portugal.

SPÖ-Klubchef Robert Hergovich sagte, die türkis-grüne Bundesregierung sei „amtsunfähig“. Das Burgenland versuche, „die Untätigkeit der Bundesregierung“ aufzufangen und habe etwa auch den Heizkostenzuschuss erhöht. Im Landtag kündigte er dieses Jahr mehr als 20 Gesetze an – darunter etwa jenes mit der die Altersgrenze bei der Baulandmobilisierungsabgabe auf 45 Jahre angehoben wird. Beschlossen werden unter anderem auch die Rahmenbedingungen für die Pflegestützpunkte sowie die Bestimmungen für den Bau von Einkaufszentren am Ortsrand.

Nicht äußern wollte sich Doskozil zu aktuellen Umfragen zur niederösterreichischen Landtagswahl, welche die SPÖ auf dem dritten Platz hinter der FPÖ sehen. Eine Woche vor der Wahl wolle er dies nicht diskutieren: „Warten wir nächsten Sonntag ab.“ Für die Sozialdemokratie sei es nun wichtig, „den Wahlkampf in Ruhe zu Ende zu führen“.