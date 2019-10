Man wolle einen "Wettbewerb der Ideen und Visionen" und kein "politisches Hickhack", betonte Landesgeschäftsführer Christoph Wolf bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Auch eine Wahlkampfkostenobergrenze von 500.000 Euro soll festgelegt werden.

Die ÖVP habe das Fairnessabkommen bereits ausgearbeitet und werde es nun den politischen Mitbewerbern vorlegen. "Es braucht das Commitment zu einer gleichberechtigten, respektvollen und auch sachlichen Auseinandersetzung", sagte Wolf. Unterschiedlicher Meinung zu sein und Themen kontroversiell zu diskutieren, sei Zeichen einer lebendigen Demokratie. Untergriffe, "Dirty Campaigning und gegenseitiges Anpatzen" hätten dabei aber keinen Platz und würden von den Bürgern abgelehnt.

Konkret will die ÖVP, dass sich die Parteien zu Transparenz, Sparsamkeit und Sachlichkeit verpflichten. Neben einer freiwilligen Wahlkampfkostenobergrenze von 500.000 Euro soll auch die Offenlegung der Ausgaben für den Wahlkampf sowie der Geld- und Sachspenden über 3.500 Euro festgelegt werden. Weiters müssten sich die Parteien laut ÖVP verpflichten, das Spendenlimit von 7.500 Euro pro Person ebenso wie das Stückelungsverbot einzuhalten.

In Bezug auf die Sachlichkeit solle die Privatsphäre der Kandidaten geachtet und auf "Dirty Campaigning" jeglicher Art verzichtet werden, betonte Wolf. Damit wolle die ÖVP im Burgenland "Anpatzversuche", wie sie bei der Nationalratswahl 2019 "täglich passiert" seien, verhindern.

Kontrolliert werden soll die Einhaltung des Abkommens laut Wolf von einem Schiedsgremium, in das jede Partei zwei Mitglieder entsendet. Ein einmaliger Verstoß soll eine Strafe von 5.000 Euro nach sich ziehen, "im Wiederholungsfall" sollen bis zu 20.000 Euro fällig werden. Die Summe werde an soziale Einrichtungen im Burgenland gespendet. Sollten die anderen Parteien zustimmen, wäre das Fairnessabkommen im Burgenland das erste seiner Art, betonte Wolf.

"Fairnessabkommen" stößt bei Rot-Blau auf Skepsis

Das von der ÖVP vorgeschlagene Abkommen für die burgenländische Landtagswahl stößt bei SPÖ und FPÖ auf Skepsis. Ein Abkommen setze einen gemeinsamen Prozess voraus, den es in diesem Fall aber nicht gegeben habe, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst in einer Aussendung. FPÖ-Klubobmann Geza Molnar erteilte dem "türkisen Scheinheiligkeitsabkommen" eine klare Absage.

Prinzipiell begrüße die SPÖ den "Sinneswandel der ÖVP", betonte Fürst. Die Art und Weise, wie die ÖVP vorgehe, zeige aber, "dass es ihr nicht wirklich um Fairness geht, sondern um billigen Populismus". Das Abkommen sei im Vorhinein mit niemandem besprochen worden. Die SPÖ werde sich momentan jedenfalls nicht mit einem Fairnessabkommen auseinandersetzen, weil man "noch einige Themen abzuarbeiten" habe und sich noch nicht im Wahlkampf befinde, sagte Fürst.

FPÖ-Klubobmann Geza Molnar verwies in einer Aussendung auf "laufendes Fehlverhalten der ÖVP". Das Angebot eines Fairnessabkommens sei in dieser Hinsicht "an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten". Die FPÖ werde dem Abkommen deshalb nicht beitreten.