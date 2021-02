Sie erstattete Anzeige, teilte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) am Donnerstag in einer Aussendung mit. In ihrem Briefkasten habe sich ein handgeschriebener Zettel gefunden, auf dem stehe, dass eine Kugel in Gold für sie reserviert sei.

Nachdem die burgenländische Landesregierung angekündigt hatte, das Gatterjagdverbot umzusetzen, zogen der VGT und Initiatorin Daniela Noitz den Antrag auf eine Volksabstimmung am Mittwoch zurück. Noitz erklärte in der Aussendung, sie habe sehr viele positive Zuschriften erhalten. Die Morddrohung übergab sie der Polizei und erstattete Anzeige.

Das Thema „Hass im Netz“ ist auch eine Schwerpunktthema der Bundesregierung, die digitale Hasskampagnen juristisch bekämpfen möchte. Die BVZ hat im vergangenen Sommer dazu – vor ihrer Baby-Pause – ein längeres Interview zur vereinfachten aber nicht unkritischen Möglichkeit der Anzeige und Meldung von „Hass-Postings“ mit Justizministerin Alma Zadić geführt: link