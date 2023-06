Höheres Gehalt lockt den Medizin-Nachwuchs ins Land

Im Februar haben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Sozial-Landesrat Leonhard Schneemann das Ärzte-Gehaltspaket präsentiert: Die „besten Facharzt-Gehälter Österreichs im Wettkampf um die besten Köpfe“ und die Anstellung bei der Pflege-Ausbildung haben nach den aktuellen Zahlen auch gegriffen und für überraschend hohen Zustrom gesorgt.

Die Zahlen im Detail: Im ersten Halbjahr wurden bereits 69 Ärztinnen und Ärzte in allen Kliniken aufgenommen, um die Hälfte mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Weitere 34 Ärztinnen und Ärzte haben bereits einen Vertrag unterschrieben und werden ihren Dienst in Oberwart, Oberpullendorf, Güssing oder Kittsee antreten. Mit mehr als 20 weiteren Medizinern steht die Gesundheit Burgenland ebenfalls in Kontakt für eine Karriere im Land, wie es heißt.

Kürzere Wartezeiten für Operationen

Erfreulich sei außerdem, dass im bisherigen Mangelfach Anästhesie vor allem für das Schwerpunkthaus in Oberwart neue Kräfte gefunden werden konnten, was sich wiederum positiv auf die Operations-Kapazitäten auswirken und damit kürzere Wartezeiten bei planbaren Eingriffen bringen werde.

Angesichts dieses Zwischenstandes seien die Verantwortlichen in der Gesundheit Burgenland zuversichtlich, die offenen Stellen in den landeseigenen Kliniken bis Jahresende wie geplant besetzen zu können: Rund 80 neue Ärztinnen und Ärzte werden für das derzeitige Versorgungsspektrum benötigt, dazu kommen weitere für künftige Ausbauziele.

Rekordwert in der Pflege-Ausbildung

Erfreulich auch die Zahlen bei der Ausbildung von Pflegepersonal: Mit Herbst werden rund 300 Schülerinnen und Schüler die Gesundheit-Burgenland-Schulen in Oberwart und Eisenstadt besuchen. Dazu kommen 45 in der HLSP Pinkafeld. An den Fachhochschulen absolvieren derzeit 84 Studierende den Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege, ab September werden es noch um rund 30 mehr sein.

Ein großer Teil der angehenden Pflegekräfte nutzt das Anstellungsmodell des Landes: Ab dem ersten Tag der Ausbildung gibt es ein Gehalt von 1.200 Euro, wenn man sich an ein burgenländisches Spital oder an die Sozialen Dienste als zukünftigen Arbeitgeber bindet. „Aktuell ist die Lage im Pflegebereich noch angespannt, die starke Nachfrage nach unseren Ausbildungsangeboten zeigt aber, dass wir für die Zukunft gerüstet sind“, betont der Landeshauptmann.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landesrat Leonhard Schneemann (v.l.). Foto: Landesmedienservice, Landesmedienservice/Siess

Man sei bei den Ärztegehältern und bei der Anstellung von künftiger Pflegekräfte „bewusst in Vorlage getreten und weiter gegangen als andere Bundesländer“, sagt Doskozil. „Das hat auch da und dort für Kritik gesorgt. Aber ich stehe zu diesen Maßnahmen, weil wir vom Bund weitgehend im Stich gelassen werden, und weil eine flächendeckende, hochwertige Gesundheitsversorgung oberste Priorität hat.“ Der Kurs werde mit den aktuellen Zahlen bestätigt, „die hohe Taktzahl im Gesundheitsbereich“ werde man auch weiter aufrecht halten, so Doskozil.

Da sich auch die Abgänge reduziert hätten, liege man für den Bereich der Gesundheit Burgenland „voll im Plansoll“. Und: Auch inhaltlich würden die Spitäler durch den Ausbau des Leistungsspektrums für neue Ärztinnen und Ärzte attraktiver. Im Pflegebereich sieht Landesrat Schneemann mit dem burgenländischen Modell „Sicherheit und eine berufliche Zukunftsperspektive für alle angehenden Pflegekräfte“.

Angesichts der Belastungen im Job, „sollen alle, die sich für diesen Sektor entscheiden, bereits während der Ausbildung fair entlohnt und auch entsprechend sozialrechtlich abgesichert werden“, unterstreicht Schneemann.