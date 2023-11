Equal Pay Day: „Mehr Geld, mehr Chefinnen“

Damit Frauen das durchschnittliche Jahresgehalt von Männern verdienen, müssen sie um zwei Monate länger arbeiten. Das Datum markierte jetzt wieder der Equal Pay Day: In Österreich verdienen Frauen für die gleiche Arbeit im Schnitt immer noch um 16,9 Prozent weniger, im Burgenland um 15,8 Prozent.

Geht es um den Landesdienst, wird in diesem Zusammenhang auf den bekannten Mindestlohn in allen Bereichen verwiesen; zudem sei das Gehaltsschema unabhängig vom Geschlecht zu sehen, wird betont. Was Frauen in Führungspositionen angeht, gibt nicht nur der Equal Pay Day Anlass zur Polit-Debatte. Mit Blick auf die Landesbetriebe bemängelte ÖVP-Abgeordnete Julia Schneider-Wagentristl – wie auch die Grünen – den Überschuss von Männern an der Spitze.

Tatsächlich sind die Führungspositionen in den Leitbetrieben der zehn Säulen der Landesholding in neun Fällen männlich besetzt, bis auf die Kulturbetriebe mit Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax. In weiteren Abteilungen sowie in den Referaten im Landhaus folgen jedoch auch zahlreiche „Chefinnen“.

Die burgenländischen Gewerkschaftsfrauen wiesen zum Equal Pay Day auf die seit heuer geltende EU-Richtlinie gegen Einkommensunterschiede hin. Drei Jahre ist nun Zeit, diese in Österreich umzusetzen.