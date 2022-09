Burgenlands WK gegen Energiekrise: „Lebensqualität trotz Sparkurs“

Werbung

„Die Gemeinden sind der größte öffentliche Auftraggeber der heimischen Wirtschaft“ – ein Satz, der so auch heute noch stimmt. Die Entwicklungen am Energiemarkt und in den Gemeindekassen kratzen aber an diesem jahrzehntealten Credo. Während erste Unternehmen Kurzarbeit anmelden müssen, planen die Kommunen schon Sparmaßnahmen für Herbst und Winter. Dabei gehe es aber auch um Lebensqualität, Sicherheit und Rechtssicherheit für die Kommunen – etwa beim Energiesparen durch ausgeschaltete Straßenbeleuchtung.

Themen wie diese und das „gute Zusammenspiel zwischen Gemeinden und Unternehmen“ stehen im Zentrum einer Besuchs-Offensive, die die Wirtschaftskammer Burgenland in allen 171 Gemeinden startet.

Bei der Präsentation mit WK-Präsident Peter Nemeth, Gemeindebund-Präsident Leo Radakovits und Städtebund-Vizepräsident Thomas Steiner wurde darauf verwiesen, dass Kommunen und Unternehmen mitunter im selben Boot sitzen: „Um den Status aufrecht zu erhalten, ist Unterstützung von Land und Bund unerlässlich.“