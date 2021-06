Im zweiten Anlauf klappte es mit dem Budgetbeschluss – und auch mit dem erweiterten Gemeindepaket: Für die Abfall-Leistungen und Aktionen wie Flurreinigungen erhalten die Kommunen vorerst bis 2023 zusätzliche Unterstützung seitens des Burgenländischen Müllverbandes (BMV).

Ein Zwist um die ÖVP-Forderung nach 30 Millionen Euro aus den Rücklagen hatte im Dezember, wie berichtet, dazu geführt, dass die VP-Ortschefs beim Budget nicht mitstimmten. Im Vorfeld der außerordentlichen Verbands-Versammlung, die am Dienstag in Eisenstadt über die Bühne ging, waren daher intensive Verhandlungen zwischen den Fraktionen nötig. Die Vertreter der SPÖ- und ÖVP-Gemeinden einigten sich mit Zustimmung der Listen-Gemeinden auf das Paket. Für die Kommunen gibt es jährlich bis zu fünf Millionen Euro für zusätzliche Leistungen. Für die Kunden gibt es keine Änderungen: Die Müllgebühren bleiben wie in den Jahren zuvor gleich.