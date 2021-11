Streit um die Buchführung im Burgenland

Der Sonderlandtag am vergangenen Donnerstag war schon unter keinem guten Stern einberufen worden.

Erst hatte der Landesrechnungshof eine – in den Worten der Opposition: vernichtende – Kritik an der Eröffnungsbilanz der Landesregierung geübt. Diese Bilanz hätte erstmals nach dem neuen Prinzip der Doppik erstellt werden müssen (siehe Infobox), doch in 70 Prozent der Fälle fehlten dem Rechnungshof für die Prüfung notwendige Unterlagen.

Dann die Einberufung selbst: Landesrechnungshofausschuss-Obmann Thomas Steiner (ÖVP) hatte auf eigene Faust zum Ausschuss eingeladen. Das dürfe er nicht, meinte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ). Dürfe er wohl, beharrte die ÖVP und witterte einen Skandal.

Dementsprechend startete der Sonderlandtag. Das Verhalten der SPÖ schädige die Demokratie, kritisierte eingangs die ÖVP. „Die Demokratie gefährdet ein türkises System mit einem Messias in der Spitze“, konterte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit Verweis auf die Ermittlungen gegen Sebastian Kurz.

Aber zur Sache: In Kärnten habe der Rechnungshof mit der Finanzabteilung den Übergang von der Kameralistik zur Doppik („die sich der Bund eingebildet hat“) begleitet. Im Burgenland habe das der Rechnungshof kategorisch abgelehnt und es vorgezogen, „in der Loge zu sitzen und g‘scheit zu reden“, kritisierte Doskozil.

Nach der Sitzung betonte das Büro des Landeshauptmannes, dass das Kooperationsangebot seitens des Landes aufrecht bleibe. Der Landesrechnungshof wollte dazu nicht Stellung beziehen.

Grüne und FPÖ sahen hinter der Diskussion übrigens reine Showpolitik, es gäbe eigentlich drängendere Themen (Finanzen oder Migration).