Krise bringt Geld

Die Deutung der alljährlichen Statistik der Gemeindefinanzen zeigt, wie weit die politischen Welten auseinander liegen: Seitens der SPÖ lobt Astrid Eisenkopf die stabilen Finanzen und unterstreicht die Partnerschaft mit dem Land.

Foto: BVZ

Diese müsse sich auch finanziell stärker äußern, fordern FPÖ und ÖVP. Letztere wiederum lobt mit den Grünen das nächste kommunale Investitionspaket des Bundes. Um den Kreis zu schließen: Ein solches hatten zuletzt die SPÖ-Gemeindevertreter ebenso dringend gefordert.

Fakt ist: Die Freie Finanzspitze, also die direkte „Leistungsfähigkeit“ ist landesweit gegenüber 2020 um mehr als 60 Millionen Euro deutlich gestiegen. Und wenn in einzelnen Gemeinden auch keine Pleite droht, wie betont wird, so gibt es in jedem Bezirk dennoch Sorgenkinder; Pro-Kopf-Schulden von bis zu 4.000 Euro oder mehr sind aber nicht die Regel.

Landesweit und in den Bezirken hält sich der Schuldenstand im Vergleich zu 2020 die Waage (siehe Grafik links oben). Zugleich wird investiert: Hier werden die Kommunen auch in Krisenzeiten als vorbildlich eingestuft.