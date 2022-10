Wahlsonntag in Burgenlands Gemeinden: Erstes Ergebnis liegt vor

Werbung

Die SPÖ kam dort als einzige antretende Partei erneut auf 100 Prozent der Stimmen.

In Tschanigraben waren 89 Personen wahlberechtigt, 80 davon machten von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch. Bei der Bürgermeisterwahl wurde Ernst Simitz (SPÖ), der ohne Gegenkandidat antrat, mit 93,59 Prozent in seinem Amt bestätigt. Das waren 4,77 Prozentpunkte weniger als 2017.

Die Wähler erwartete am Sonntag wechselhaftes Herbstwetter. Zumindest am Vormittag kamen sie aber noch trockenen Fußes und oft bei Sonnenschein in die Wahllokale, erst ab Mittag könnte es regnen. In manchen Gemeinden, darunter auch die Landeshauptstadt, können die Stimmen bis 16.00 Uhr abgegeben werden.

Wer am Wahlsonntag verhindert ist, konnte seine Stimme bereits am vorgezogenen Wahltag, den 23. September, abgeben. 13,84 Prozent der Wahlberechtigten nutzten diese Gelegenheit. Außerdem wurden laut Landeswahlbehörde 26.637 Wahlkarten beantragt, dies sind 9,6 Prozent der Wahlberechtigten.

Burgenlandweit liegen SPÖ und ÖVP bei der Zahl der Ortschefs mit aktuell 85 bzw. 82 nahezu gleich auf. Die SPÖ tritt in allen 171 Gemeinden an, die ÖVP ebenfalls in einem Großteil der Orte. Die NEOS stellen hinter FPÖ, Grünen und MFG die wenigsten Ortsgruppen, nämlich fünf. Hinzu kommen über 70 Bürgerlisten, darunter "Klartext Burgenland". In den Bezirkshauptstädten streben alle amtierenden Bürgermeister eine zweite Amtszeit an.

FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz von der Liste, "Johann Tschürtz - Vorwärts Mattersburg" nach der Stimmabgabe im Rahmen der burgenländischen Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen. Foto: APA/GEORGES SCHNEIDER

In Mattersburg bekommt es SPÖ-Landtagsabgeordnete Claudia Schlager mit FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz zu tun - der mit einer eigenen Liste, "Johann Tschürtz - Vorwärts Mattersburg", antritt.

