Auf Basis dieses Abkommens sollen konkrete und nachhaltige Projekte und Initiativen in Richtung Umsetzung gebracht und der Grenzraum verkehrsinfrastrukturell noch besser erschlossen werden. „Das Burgenland und Ungarn haben bereits seit Jahren eine für den europäischen Raum modellhafte Basis einer funktionierenden und ergebnisorientierten Zusammenarbeit“, betonte Niessl. Dieses weitere Abkommen sei „für den Ausbau der grenzüberschreitenden Aktivitäten zwischen dem Burgenland und Ungarn, für die Region insgesamt gesehen von großer Bedeutung, denn ein gemeinsames Europa braucht gemeinsame Wege.“

Das Abkommen hat fünf Punkte zum Inhalt: Bei der Erarbeitung, Vorbereitung und Durchführung grenzüberschreitender Projekte wird eng zusammengearbeitet werden, um die in einer Verkehrsstudie ermittelten Ziele und Möglichkeiten zur Schaffung einer gut vernetzten Grenzregion zu verwirklichen. Zweiter wichtiger Punkt ist es, Vorbereitungsarbeiten für grenzüberschreitende Eisenbahnprojekte, die einerseits die Transeuropäischen Netze, aber auch die Ebene der Regionalbahnen betreffen, zu leisten. Weiters wird bei der Europäischen Union um Unterstützung für diese Projekte angesucht. Man verpflichtet sich auch, diese gemeinsamen Projekte zu fördern und professionell umzusetzen. Ebenso sollen neue Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Gesundheit, Tourismus, Kultur und Bildung, aber auch in Richtung kommunale Ebene sondiert werden.

Das nächste Zusammentreffen zwischen Niessl und dem Staatssekretär im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel ist noch für dieses Jahr geplant. Auf Einladung des Landeshauptmannes wird Magyar ins Burgenland kommen und dabei verschiedene Einrichtungen, wie etwa das Zweisprachige Gymnasium in Oberwart, besuchen.