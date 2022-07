New Yorker AuslandsburgenländerInnen im Landhaus Eisenstadt empfangen

Werbung

Landtagspräsidentin Dunst zeigte sich erfreut über die Heimatverbundenheit der BurgenländerInnen aus New York: „Diese Heimatverbundenheit ist von der Pflege von Kontakten, der Pflege der Sprache geprägt. Ich möchte mich bei Edi Nicka, aber auch bei seinem Vorgänger, Professor Walter Dujmovits und der Burgenländischen Gemeinschaft herzlich bedanken, dass sie sich seit vielen Jahren dafür einsetzen, dass die Bande zur ,alten Heimat‘ Burgenland gepflegt werden und die AuslandsburgenländerInnen – auch wenn sie nicht mehr in ihrer Heimat leben – sich immer mit ihrer Heimat verbunden fühlen.“

Die Burgenländische Gemeinschaft macht es sich seit 1956 zur Aufgabe, die Heimatverbundenheit der BurgenländerInnen in aller Welt zu pflegen bzw. zu fördern und fungiert als deren Interessensvertretung im Ausland. Zum 60. Mal fand heuer das traditionelle „Picknick“ der Burgenländischen Gemeinschaft im Weinmuseum in Moschendorf statt. Landsleute aus nah und fern waren wieder dazu angereist. Corona-bedingt war das in den vergangenen Jahren nicht möglich.

Das Burgenland hat zum 100jährigen Jubiläum auch besonders auf die Auslandsburgenländer Bezug genommen. In Ausstellungen in Stadtschlaining, im Landesmuseum und natürlich auch im Auswanderermuseum in Güssing ist die Geschichte der Burgenländischen Auswanderer zu sehen. Die Burgenländische Gemeinschaft ist bemüht, diese und ihre Nachkommen in einem Nahverhältnis zu ihrer Heimat zu halten.