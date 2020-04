BVZ: Der Studien-Betrieb im Burgenland läuft derzeit rein im Online-Modus. Wie ist die Stimmung unter den Studenten und Lehrenden?

Georg Pehm: Gut, danke! Wie wir den Online-Modus an der Hochschule leben, wird geschätzt. Das zeigt auch eine österreichweite Umfrage unter 5.000 Studierenden. Sie weist für die FH Burgenland bei der Online-Lehre den höchsten Zufriedenheitswert aus. Wir liegen vor jeder Uni, vor allen anderen FHs. Dieser Spitzenplatz freut uns. Jetzt kommt den Studenten die jahrelang aufgebaute Kompetenz in der Fern-Lehre zugute.

Hat einer der 4.500 Studierenden aufgrund der Corona-Krise aufgehört oder das Studium unterbrochen?

Nein. Das musste, soweit wir wissen, glücklicherweise niemand machen. Die FH tut auch wirklich alles, damit Studenten keine Nachteile haben, keine Prüfungen „verlieren“, dass alle Vorlesungen stattfinden. Es ist mit einem Kraftakt gelungen, innerhalb nur weniger Tage fast 30.000 Stunden Lehre ins Internet zu verlegen. Das gesamte FH-Team hat da buchstäblich „Besonderes zusammengebracht“.

„„Hochschule“ gibt’s uneingeschränkt, nur eben anders“

Wie sieht der „Notbetrieb“ in der Praxis aus? Arbeiten alle von zu Hause aus?

Ich würde gar nicht von „Notbetrieb“ sprechen. Die echten Hörsäle sind zwar leer, die virtuellen Räume aber voll. Studieren funktioniert. Auch sonst klappt alles. Sogar unsere Projekte in der Forschung gehen weiter. „Hochschule“ gibt’s uneingeschränkt, nur eben anders. Die rund 800 Mitarbeiter und Lektoren machen nun seit fast sechs Wochen alles von zu Hause aus. Und das mit hohem Einsatz. Was fehlt, das höre ich immer öfter, sind die persönlichen Kontakte. Aber so geht es wohl vielen im Moment …

Die Corona-Krise erhöht auch den finanziellen Druck. Die FHs kämpfen schon um mehr Geld pro Studienplatz. Wie ernst ist die Situation?

Ernst – und es wird immer schwieriger. Fakt ist, dass der Bund den Fachhochschulen schon seit Jahren eine faire Abgeltung der Teuerung vorenthält. Das führt zu einer stetigen Kürzung der Mittel. Aus einer Lücke ist jetzt ein Loch geworden. Und klar, die Corona-Krise setzt auch den Hochschulen zu. Die FHs, und da sind sich alle von hier bis Vorarlberg einig, brauchen um mindestens zehn Prozent mehr.

Was heißt das für das Budget bundesweit?

Wir reden von 35 Millionen Euro für ganz Österreich. Gemessen an der Aufstockung der Mittel für die Universitäten um 1,3 Milliarden, ist das ein Bruchteil. Er ist das unterste Limit, um ein ausgesprochenes Erfolgsmodell, wie die FHs, auch erfolgreich fortsetzen zu können. Mit 250.000 Studierenden, Lehrenden, Forschenden und Absolventen leisten die FHs mittlerweile ja einen beachtlichen Beitrag. Wissenschaftsminister Faßmann weiß das selbstverständlich. Wenn er politisch klug ist, kämpft er mit unserer Unterstützung für faire Bedingungen.

Was passiert, wenn es diese Unterstützung nicht gibt?

Dann passiert etwas, das nicht passieren darf! Dann wird die Ausbildung leiden: Die Qualität wird sinken, die Betreuung von Studierenden schwieriger. Labore werden nicht auf dem neuesten Stand sein. Es gibt weniger Service, aber mehr Druck, mehr Studienabbrecher. Die FHs fordern ja real nicht wirklich mehr Geld, sondern nur das, was die Inflation jährlich weggefressen hat. Das ist doch legitim. Jeder versteht das auch, weil sein Kind, sein Enkelkind, sein Partner davon betroffen sein kann. Es steht die Zukunft von 55.000 jungen Menschen, die an FHs studieren, auf dem Spiel. Deren Zukunftsaussichten zu verschlechtern, wäre schlicht unverantwortlich. Wir wollen das nicht.

„Wir gehören in Sachen Distance-Learning zur Spitzengruppe“

An wen richtet sich Ihre Kritik?

Es ist vor allem ein Appell. Die FHs erinnern die Bundesregierung an ihre eigenen Versprechen, die sie abgegeben hat: nämlich den Studierenden an den FHs ordentliche Rahmenbedingungen zu geben und ein erfolgreiches Studium zu ermöglichen.

Wird es künftig aufgrund der jetzigen Erfahrungen auch mehr Online-Angebote geben?

Ja, davon bin ich überzeugt. Wir gehören in Sachen Distance-Learning zur Spitzengruppe. Nicht erst seit heute. Diese Stärke wollen wir natürlich weiter ausbauen. Ich sehe Potenzial, zum Beispiel im Sprachbereich, bei Vorlesungen, in Rechtsmaterien oder immer dann, wenn an Projekten gearbeitet wird. Umgekehrt: In der Sozialarbeit oder in der Physiotherapie oder in Kommunikationsdisziplinen ist auch künftig der persönliche Austausch ganz wichtig. Es geht um einen optimalen Mix. Insgesamt sind wir da nah dran.

Viele sagen zum Beispiel, dass sie definitiv mehr „Homeoffice“ machen und weniger im Auto sitzen werden. Gilt das auch für Sie?

Absolut. Ich werde mir künftig noch genauer überlegen, ob ich ins Auto steige und 100 Kilometer zu einem Meeting fahre oder einfach das Notebook aufmache und online daran teilnehme. Corona hat auch was Gutes: Wir werden künftig einen größeren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten und mit unserer Zeit noch besser umgehen.

Rechnen Sie mit einem „Normalbetrieb“ ab September?

Einen „Normalbetrieb“ erwarte ich auch bis dahin nicht. Ich befürchte, der Corona-Modus wird uns in abgestufter Form länger bleiben, als uns lieb ist. Wir bereiten uns an der FH aber jetzt schon darauf vor.

Gibt es für die Studenten und Lehrenden Neuerungen im Herbst, abseits von Corona?

Ja, wir werden einen neuen Studiengang in Software Engineering am Campus Pinkafeld anbieten, uns im Gesundheitsbereich noch breiter aufstellen und weitere Studiengänge noch näher an die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse anknüpfen. Zudem ist es uns ein Anliegen, mehr Menschen ohne „klassische Matura“ auf ein Studium vorzubereiten. Es bleibt spannend …

Wie gehen Sie persönlich mit den Corona-Einschränkungen um? Sind die Maßnahmen gerechtfertigt?

Ja, ich denke schon, dass die Maßnahmen richtig gesetzt waren. Ich sehe aber auch, wie wichtig es nun ist, Schritt für Schritt, behutsam und überlegt, einen „Weg zurück“ einzuleiten. Wir alle haben schnell gelernt, mit der Situation fertig zu werden. Jetzt gilt es zu lernen, damit umzugehen.