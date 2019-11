„Wie Sie hören können, ist meine Stimme noch mehr oder weniger angeschlagen“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in seiner ersten Wortmeldung in der heutigen Landtagssitzung. Nach seiner Pause im Anschluss an die neuerliche Stimmband-Operation hatte Doskozil bereits offizielle Termine absolviert; sein erstes Statement im Zuge der Landtags-Fragestunde gab er mit leiser Stimme ab.

Darin kündigte der Landeshauptmann an, dass er in der heutigen Sitzung im Vorfeld seiner Budget-Rede auch eine Erklärung zu seinem gesundheitlichen Zustand abgeben werde – „zum einen, weil die Funktion des Landeshauptmannes eine wichtige ist und zum anderen, weil ich Gerüchten vorbeugen will“, so Doskozil.

Die Rede des Landeshauptmannes wird nach der Tagesordnung heute, Donnerstag, für späten Nachmittag erwartet.

Das Statement wird heute Abend auf burgenland.at und den Social-Media-Kanälen des Landes gesendet. Die BVZ wird ebenfalls live berichten.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Wortlaut:

„Es sei mir zunächst gestattet, doch das eine oder andere Wort über meinen Gesundheitszustand zu verlieren. Wie Sie hören, ist meine Stimme noch mehr oder weniger angeschlagen. Ich habe die ersten 14 Tage nach der Operation keine Stimme gehabt und ich werde heute, auch um allen Gerüchten vorzubeugen, vor der Budgetrede meine gesundheitliche Situation offenlegen. Mir ist Transparenz in dieser Frage sehr wichtig, weil zum einen die Funktion des Landeshauptmannes eine wichtige ist und ich zum anderen, wie schon gesagt, diversesten Gerüchten auch entsprechend vorbeugen will.“