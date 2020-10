Etwas mehr als drei Jahre ist es her, dass der Landtag das „modernste Jagdgesetz“ beschlossen hat – mit den neuerlichen Änderungen ist nach Verena Dunst und Astrid Eisenkopf als Regierungsmitglied nun Leonhard Schneemann beschäftigt. Er ist selbst Jäger, bekommt in mancher Hinsicht aber auch den Gegenwind zu spüren.

Dabei sieht Landesjägermeister Roman Leitner im BVZ-Gespräch zwar grundsätzlich ein „gutes Klima“, aber ebenso Punkte, die der Verband nicht hinnehmen könne. Gemeint ist die Anhebung der Jagd-Abgabe: Je nach Ausgangslage im gar nicht so simplen Berechnungs-System (neben der Größe des Jagdgebietes geht es darum, ob der Pächter im Jagd- oder Nachbarbezirk zuhause ist) könnte sich die Abgabe pro Person sogar verzehnfachen, also etwa von 200 auf 2.000 Euro steigen. Das Land will damit über Umwege auch auf den Preis der Jagdpachten einwirken, worin man ein „hausgemachtes Problem“ sieht. Der Verband wiederum meint, die Abgabe schmerze vor allem kleinere Pächter.

Nach der Rechnung von Jäger-Chef Leitner brauche man im Land Geld für neue Regelungen, wie die künftig behördlichen Bezirksjägermeister: „Ein Eingriff in die Verbandsstruktur, der aus unserer Sicht nicht notwendig ist.“ Anders der Ansatz im Gesetz: Um Interessenskonflikte zu vermeiden, sollen Bezirksjägermeister für behördliche Tätigkeiten zuständig sein; zusätzlich werden im Verband Bezirksjagdvertreter gewählt.

Neben der neuerlichen Diskussion um das Gatterjagd-Verbot tut sich ein weiteres Feld bei den Landwirten auf, die erst ab einem Wildschaden von zehn Prozent der Fläche entschädigt werden. Das sieht unter anderem Kammer-Präsident Nikolaus Berlakovich kritisch – der nicht nur Landwirt, sondern ebenso auch Jäger ist …