Burgenland sagt Ragweed auch gesetzlich den Kampf an .

Das Burgenland sagt dem Ragweed nun auch gesetzlich den Kampf an. Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) und FPÖ-Klubobmann Geza Molnar präsentierten am Montag in Eisenstadt den Gesetzesentwurf, der mit Anfang 2020 in Kraft treten soll.