Sehr geehrter Herr Bezirksjägermeister Mosonyi!

Mit 20 Jahresjagdkarten und dem Erleben der Jagd von Kindesbeinen an (mein 92-jähriger Vater mit mehr als 70 Jagdkarten war über 5 Jahrzehnte Funktionär des Burgenländischen Landesjagdverbandes) und als ausgesprochener Liebhaber des heimischen Wildbrets darf ich mich von der Zuordnung zu Radikalveganismus wohl glaubhaft freisprechen.

Der Niedergang des heimischen Niederwildes ist eine seit Jahrzehnten bekannte Tatsache. Wenn Sie von Menschen gemachten Kulturlandschaften sprechen, die wir „ als unser Eigentum frei nutzen können“ , sehe ich den Wandel einer strukturierten Landschaft in eine von der Agrarindustrie veränderte Agrarsteppe.

Keine Randzonen, keine Hecken , keine kleinstrukturierten Lebensräume , veränderte Fruchtfolgen, keine Deckungsmöglichkeiten und die tägliche Versiegelung großer Agrarflächen sind unter anderem die Ursachen, die nicht nur unser jagdbares Niederwild , sondern auch den Bestand heimischer Vogelarten , wie z.B. der Feldlerche um 70% reduziert hat.

Rebhuhn, Feldlerche, Wachtel, der Verlust der Insektenbiomasse in der Höhe von 70% usw...............sind Indikatoren einer zunehmend zerstörten „Kulturlandschaft“

Nur der Umstieg auf eine biologische Landwirtschaft mit einer dem Niederwild und allen anderen wildlebenden Tieren verträglichen Landwirtschaft kann hier zu einer Umklehr und zu mehr Artenreichtum und damit zu einer lebenswerteren Umwelt führen.

Übrigens alles Vorgaben, denen sich der burgenländische Landesjagdverband verpflichtet fühlt!! ----und dies in vielen Revieren des Burgenlandes von heimischen JägerInnen mit viel Aufwand und Mühsal in Eigeninitiative bereits umgesetzt wird.

Zum Anspruch, dass Sie als Bezirksjägermeister und als gewählter Vertreter den burgenländischen Landesjagdverband vertreten, muss festgehalten werden, dass Sie bestenfalls die Jäger des Bezirkes Neusiedl/See und dort nur einen Teil des „Aussetzerbezirkes“ vertreten. Denn auch im Bezirk Neusiedl/See gibt es Teile in der Jägerschaft, welche mit diesen Auswüchsen des jagdlichen Unvermögens nichts zu tun haben wollen

Sie vertreten die burgenländische Jägerschaft jedenfalls nicht!

Wenn sie schon das politische Kalkül ansprechen, dann sollten sie einmal nachdenken, wer dieses immer wieder ins Spiel bringt, wenn es gilt , irgendetwas zu beanstanden, was dem Jagdverband nicht passt.

Wo aus Legebatterien aufgezogene Enten als Wildenten abgeschossen werden, nur, weil sie der Art Stockente angehören und Fasane, ob in offenen oder geschlossenen Volieren bis zur nachhaltigen Jagd aufgepäppelt, den Bedürfnissen vor allem für ausländische Jagdpächter als Zielobjekte von Schießbelustigungen zu dienen, hat das nichts mit der bodenständigen Jagd, die ich als ein auf dem Land aufgewachsener Bub kennen lernen durfte, zu tun.

Das Wild und auch das Wildbret hatte da einen Wert im besten Sinne. Die Zuchtenten und Zuchtfasane haben bestenfalls einen, den hohen Jagdpachtzinsen bestimmenden Wert, was ohnehin im Widerspruch zu den Wünschen der heimischen Jäger steht. Diese beklagen durchwegs die hohen Jagdpachtentgelte.

Wer ist eigentlich die „Initiative zur Erhaltung der Niederwildjagd“ deren Sprecher Sie sein sollen? Kurze Frage: ist das eine Initiative in Rahmen des Landesjagdverbandes und wie viele Mitglieder vertreten Sie ?

Die Feststellung, dass die Aktivisten zumeist nicht aus dem Burgenland stammen, trifft ganz gut auch auf die Jagdpächter der großen Aussetzreviere zu, welche ja ebenfalls nicht unserem Bundesland entstammen. Vielleicht sollten sich daher die Kontrahenten außerhalb des Burgenlandes ihre unterschiedlichen Standpunkte an den Kopf werfen und gleichzeitig die Objekte des Zwistes (Volierentiere) mitnehmen.

Herr Bezirksjägermeister, vertreten Sie bitte Ihre Art einer Niederwildinitiative, vielleicht hat Sie ja irgendjemand dazu legitimiert, aber unterlassen Sie es, die Vertretung der burgenländischen Jägerschaft zu beanspruchen, denn sie haben dazu keine Legitimation, denn weder ich ,noch die Jäger der restlichen 6 (von Eisenstadt bis Jennersdorf) der 7 Bezirke des Landes können Sie weder wählen, noch abwählen und daher können Sie uns auch nicht vertreten.

Abschließend darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass sich die Jagd und deren Vertreter seit Jahren versuchen, als Bereitsteller von hochwertigen Lebensmitteln, gewonnen von in Freiheit aufgewachsenen Wildtieren, deutlich von der Nutztierhaltung und deren Produkten abzugrenzen und Sie mit ihrer bezahlten Anzeige dieses Bestreben massiv schädigen können.

Wir leben in Zeiten eines großen Umbruchs und einer gesellschaftspolitischen Diskussion, wie etwa dem Klimawandel, dem Verlust der Artenvielfalt, Umweltschutz usw.

Wir, als Jägerinnen und Jäger , betonen immer wieder für Natur und Umweltschutz unseren Beitrag zu leisten.

Meiner Meinung nach stehen wir, sehr geehrter Herr BJM an einer Weggabelung.

Entweder wir meinen es ernst , unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Jagd, zum Natur und Umweltschutz, zu leisten und damit die Anerkennung eines Großteils der Bevölkerung zu erreichen, die wir brauchen, damit es auch noch in Zukunft noch die Jagd gibt, die wir kennen.

Oder wir unterstützen sinnloses Aussetzen von Zuchttieren ,nur zum Gaudium einiger und bezeichnen das Totschießen ebenfalls als Jagd.

Sie können sich aussuchen, welchen Weg uns die Gesellschaft vorgeben wird.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Weltler

Anhang zum Nachdenken

Als Beispiel, dass die in diesem Brief von mir vertretenen Ansichten zum Thema Aussetzen von Fasanen und Enten, welches ja von ihnen mit der Tierhaltung in Verbindung gebracht wird, viele andere namhafte Jäger in ähnlicher Weise sehen, möchte ich auf den im deutschsprachigen Raum meist gelesenen Sachbuchautor Bruno Hespeler und pensionierten Berufsjäger verweisen, der in seinem im Buch „Jägerhandwerk“ zur Praxis des Aussetzens von Enten und Fasanen Nachstehendes schreibt:

Aussetzen von Enten

Weil wir gerade bei den Enten sind und weil manche von uns da immer noch einen getrübten Blick haben, noch ein Wort zur Praxis des Aussetzens. Es hilft weder dem eigenen Revier noch den Enten und schon gar nicht der Jagd, wenn wir Enten aussetzen. Warum? Weil Stockenten kein Standwild sind. Sie verstreichen im Laufe des Herbstes (wenn sie nicht vorher geschossen werden ...), dafür kommen andere zu uns. Von denen, die wir aussetzen und nicht selbst schießen, werden im Laufe des Herbstes und Winters viele in anderen Revieren erlegt. Die wenigen, die den Winter überleben und zurückkehren, werden nicht unbedingt bei uns brüten. Entweder es mangelt an geeigneten Brutplätzen oder an Kükennahrung oder an Deckung für die Küken oft an allem. Was aber soll die Öffentlichkeit von Jägern denken, die Enten aufziehen oder aufziehen lassen, um sie anschließend totzuschießen? Die Antwort mag sich jeder selbst geben.

Fragwürdige "Fasanen

Was für Enten gilt, gilt für Fasane erst recht:

Aussetzen und Abschießen schadet dem Ansehen der Jagd gewaltig. Ein Nichtjäger hat Mühe, sich in die Gedankenwelt eines Menschen zu versetzen, der nur, weil ihn das Totschießen freut Vögel aus der Massentierhaltung, die in freier Wildbahn kaum überlebensfähig sind, „bejagt". Bei einem Lehrgang der Universität für Bodenkultur Wien bezeichnete der Referent diesen Vorgang als „Bleischlachtung". Damit traf er den Nagel auf den Kopf. Das eigentlich Schlimme daran ist, dass sich Nichtjäger von solcher Praxis zwar angewidert zeigen, aber glauben, es handle sich um Jagd. Fakt ist jedoch, dass wir nur jagdbares Wild bejagen (sprich erlegen) dürfen, nicht jedoch landwirtschaftliche Nutztiere oder Tiere aus industrieller Aufzucht! Die Praxis, Fasane oder andere Tiere auszusetzen, um auf sie zu schießen, ist also schlicht gesetzwidrig., wird aber vom Gesetzgeber und seinen Organen geduldet. Warum wohl?