Das Land Burgenland hatte Anfang 2019 den Investor Michael Tojner sowie weitere Personen wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue angezeigt. Es bestehe der Verdacht, dass bei den Verfahren zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit das Land um bis zu 40 Mio. Euro geschädigt worden sei, hieß es damals. Wesentliche Vermögenswerte bei Riedenhof und Gesfö sollen - abweichend von den echten Verkehrswerten - bewusst zu niedrig bilanziert worden sein, wurde argumentiert.

Tojner und ein ehemaliger Geschäftsführer der beiden Wohnbauträger wiesen daraufhin die in einer Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe zurück: Weder Tojner noch eine ihm zuzurechnende Firma seien in den Aberkennungsprozess involviert gewesen.

ÖVP und Grüne schalteten den Landes-Rechnungshof ein, der nun in einem 118-seitigen Bericht seine Ergebnisse darlegte. Die Überprüfung sei "ausschließlich auf das Land Burgenland und sein Verwaltungshandeln" beschränkt gewesen, wurde betont. Das Land hatte die Entziehungsverfahren bei der Pannonia von 2011 bis 2013 und bei Gesfö und Riedenhof von 2015 bis 2016 abgewickelt.

Als Aufsichtsbehörde sei das Land verpflichtet gewesen, im Rahmen des Verfahrens den maßgebenden Sachverhalt festzustellen. Dieser Verpflichtung sei es "nicht mit der gebotenen Sorgfalt" nachgekommen. Das habe wiederum "zu zahlreichen Verfahrensmängeln sowie aktenwidrigen und fehlerhaften Bescheiden" geführt, stellte der BLRH fest.

Das Land habe es zudem verabsäumt, klare verfahrensspezifische Rahmenbedingungen für die Bemessung der Geldleistungen zu definieren. Der Pannonia wurden im Entziehungsverfahren 5,95 Mio. Euro vorgeschrieben, für die Gesfö wurden 5,33 Mio. Euro festgesetzt, für Riedenhof rund 11,75 Mio. Euro, was eine Gesamtsumme von 23,03 Mio. Euro ergibt.

Bei den Entziehungsverfahren zu Gesfö und Riedenhof habe das Land Burgenland ein Verkehrswertgutachten für 20 Liegenschaften mit 823 Wohnungen eingeholt. Laut der Aktenlage sei jedoch von zumindest 51 Liegenschaften mit 1.595 Wohnungen auszugehen gewesen, wird im Bericht festgehalten.

Dass das Land Burgenland von der umfassenden Erhebung und Bewertung aller Liegenschaften der Gesfö und Riedenhof abgesehen habe, betrachtet der BLRH kritisch. Im Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass der Revisionsverband das Land noch im August 2015 - zwei Monate vor Erlassung der Aberkennungsbescheide - auf zu erwartende "erhebliche stille Reserven" hingewiesen habe.

Nach einer Anzeige des Klubchefs der Wiener Grünen, David Ellensohn, im Jahr 2018 gegen die Landesregierung habe das Land Burgenland die Abwicklung der damaligen Verfahren durch die zuständigen Dienststellen evaluiert. Im Jänner und April 2019 seien Sachverhaltsdarstellungen bei der WKStA eingebracht worden.

In dem Zusammenhang wurde auch ein Verkehrswertgutachten über die Liegenschaften der Pannonia, Riedenhof und Gesfö erstellt. Dieses sei betreffend Gesfö und Riedenhof von 54 Liegenschaften und einem Verkehrswert von rund 137,52 Mio. Euro ausgegangen. "Dieser Wert überschritt die in den Jahren 2015 und 2016 vorgeschriebenen Geldleistungen in Höhe von insgesamt rund 17,08 Mio. Euro um mehr als das Achtfache. Die Differenz betrug rund 120,45 Mio. Euro", schrieb der Landes-Rechnungshof.

"Die vorliegende Prüfung offenbart überraschende Nachlässigkeiten des Landes bei der Abwicklung des Verfahrens", so BLRH-Direktor Andreas Mihalits: "Der Bericht wirft aber auch viele Fragen auf, die der BLRH aufgrund der lückenhaften Verfahrensdokumentation nicht beantworten konnte."