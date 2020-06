Die Oppositionsparteien hatte am Mittwoch eine Anfrage an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) eingebracht, worauf ihnen beschieden wurde, dass diese aus Gründen der Geschäftsordnung nicht zulässig sei. Darauf wurde am Donnerstag eine Anfrage an Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) eingebracht, über die auch debattiert wurde. Der Burgenländischen Landes-Rechnungshof (BLRH) habe die Aberkennung der Gemeinnützigkeit geprüft und habe "schwerste Mängel" festgestellt. Der Bericht lasse viele Fragen offen, stellte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram fest. Die Opposition wolle nichts anderes, als "dass in dieser Causa Licht ins Dunkel kommt".

"Wer sind die Verantwortlichen, wer hat nachlässig gehandelt und wer hat in diesem Verfahren Schlampigkeit an den Tag gelegt? (...) Wo sind die Unterschriftsermächtigungen hergekommen, wer hat diese vergeben, wer ist dafür verantwortlich? Und diese Fragen wollen wir geklärt haben", sagte Ulram.

Daraufhin meldete sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zu Wort. Er wies darauf hin, dass 2012 bei Aberkennung der Gemeinnützigkeit bei der Pannonia die ÖVP mit in der Landesregierung gewesen sei: "Sind das Christkindln, was in der Regierung sitzen? Schaut sich keiner einen Akt an?" Und 2015 bei Gesfö und Riedenhof seien die Freiheitlichen mit in der Regierung gewesen.

Die Gesamtsituation sei jene, "dass unsere Wohnbauförderungsabteilung, das muss man offen sagen, einem Betrug aufgesessen ist". Zumindest rechtfertige das auch der Verdacht der Strafanzeige. Nicht umsonst habe es bei Unternehmungen des Investors Michael Tojner Hausdurchsuchungen gegeben und seien alle Liegenschaften sichergestellt. "Nicht umsonst erwarten wir noch in diesem Jahr eine Anklage", so Doskozil.

"Sich da herzustellen, Aufklärung zu fordern - na tut's bitte. Na wer ist da die Opposition im Haus? Macht's doch endlich diesen Untersuchungsausschuss, das ist doch das Beste, was uns passieren kann", wandte sich der Landeshauptmann an die Oppositionsparteien. In der Pannonia sei auch das Heumarkt-Projekt drinnen. Dann wolle man in einem U-Ausschuss ganz genau wissen: "Was gibt es da in Wien bei den Grünen für interne Querelen?" In den vergangenen zwei Jahren hätten ihm "ranghöchste ÖVP-Funktionäre" reihenweise die Tür eingelaufen, die sich "auf die Seite von Tojner geschlagen" hätten und ihn "fast an den Rand des Amtsmissbrauchs gebracht" hätten, so Doskozil.

In einem Untersuchungsausschuss werde ein ehemaliger ranghoher ÖVP-Minister "da sitzen müssen und dann wird er Auskunft geben, was er uns zu welchem Zeitpunkt warum angeboten hat, wie er geglaubt hat, wie kann man das Verfahren 'daschlogn'". Er könne für seine Regierungsfunktion "mit Sicherheit sagen, dass wir da keine Fehler gemacht haben. Ich habe ein reines Gewissen, ich habe ein gutes Gewissen, dass wir alles in die Wege geleitet haben, auch gemeinsam in der damaligen Regierung", stellte der Landeshauptmann fest.

Ihr sei die Aufklärungsarbeit wichtig, betonte Grünen-Landessprecherin Regina Petrik. Die Vergangenheit müsse politisch aufgearbeitet werden: "Hier geht es um einen handfesten Immobilienskandal." Sie freue sich, wenn Unterstützung von der SPÖ zum Untersuchungsausschuss komme. "Klären wir alles auf, was damit zusammenhängt", sagte Petrik. Sie sei gespannt auf die Antworten. Wenn diese nicht zufriedenstellend seien, "dann gehen wir den nächsten Schritt".

Der Bericht des BLRH lege "unglaublichen Dilettantismus" offen, stellte FPÖ-Vizelandesparteiobmann Alexander Petschnig fest. Es möge ein Betrugsfall sein oder nicht - trotzdem habe die Landesregierung als Kollegialorgan einen Beschluss fassen müssen ohne entsprechende Information. Das stoße ihm sauer auf. Interessant sei es auch, die Verluste, die das Land Burgenland erlitten habe, zu quantifizieren. Alles dem früheren Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) in die Schuhe zu schieben, greife ihm viel zu kurz, so Petschnig. Auch dieser sei "in irgendeiner Form vor vollendete Tatsachen gestellt" worden.