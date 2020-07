Die SPÖ Burgenland sieht in der Ankündigung von ÖVP und FPÖ, bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eine Sachverhaltsdarstellung in der Causa um die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Wohnbaugesellschaften Pannonia, Riedenhof und Gesfö einzubringen, ein "türkis-blaues Kasperltheater, das dem Burgenland schadet", betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Mittwoch vor Journalisten.

Die Sachverhaltsdarstellung werde "ohne neue Details und ohne irgendeine Substanz" eingebracht, sagte Fürst. Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) betonte, dass die SPÖ "schon immer" gesagt habe, dass sie eine lückenlose Aufklärung wolle. "Ich verstehe nicht, warum ÖVP und FPÖ nicht auf das Thema des Verdachts eines Betruges eingehen, sondern die Verwaltung des Landes kritisieren", sagte er. Immerhin sei das Land betrogen worden.

Zudem würden bereits Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) laufen, auf deren Ergebnis man warte. Die Erkenntnisse des Berichts des Landesrechnungshofs zur Causa habe man "natürlich ernst genommen und viele schon umgesetzt". Ein Aberkennungsverfahren gebe es "nicht jede Woche. Für die Beteiligten war es zu diesem Zeitpunkt eine völlig neue Geschichte, weshalb man sich auch von Externen hat beraten lassen", sagte Dorner.

Fürst erinnerte auch daran, dass der Rechnungshof ohnehin verpflichtet sei, eine Anzeige einzubringen, wenn ein strafrechtlicher Tatbestand im Raum stehe. Im Vorgehen von ÖVP und FPÖ vermutet Fürst "ein verstecktes Ziel"; im Zusammenhang mit einem U-Ausschuss, der bislang noch nicht in Sicht sei, sieht er auch mögliche "Netzwerke". Die SPÖ sei für die "volle Aufklärung".