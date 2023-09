NEOS auf Schulbesuch: „Bürokratie hält die Lehrer von ihrer Arbeit ab“

Sie haben Schulen im Südburgenland und in Eisenstadt besucht. Was haben Sie da erfahren, was ist das Ziel Ihrer Bildungstour?

Martina Künsberg Sarre: Wir wollen wissen, wo der Schuh drückt. Deshalb sprechen wir mit allen Ebenen, von Direktorinnen und Direktoren über Lehrerinnen und Lehrer bis hin zu den Eltern. Einige Fragen sind je nach Schule unterschiedlich, aber es gibt Themen, die alle betreffen. Zur Schulbürokratie haben wir auch eine Erhebung gemacht, und die zeigt, dass mittlerweile absurde Dinge abgefragt werden. 700 Lehrerinnen und Lehrer haben teilgenommen, und 75 Prozent geben an, dass die Bürokratie sie von ihrer eigentlichen Arbeit abhält. Deshalb hat NEOS die Petition für weniger Bürokratie gestartet. Wir möchten das Bürokratiemonster aus den Schulen vertreiben.

Im Burgenland waren – vor allem im Vorfeld der Landtagswahlen – auch die Podiumsdiskussionen an Schulen ein strittiges Thema. Welche Erfahrungen haben Sie dazu bundesweit?

Künsberg Sarre: Es ist wichtig, dass sich junge Wählerinnen und Wähler ein Bild machen können und mit unterschiedlichen Parteien zu tun haben. Schülerdiskussionen mit allen Parteien sind gut, Demokratie lebt ja vom politischen Diskurs.

Christoph Schneider: Dazu haben wir 2020 auch eine Petition eingebracht, damit diese Schuldiskussionen eine breitere Bühne bekommen. Man hat den Schülervertretern nur eine Tour durchs Landhaus angeboten, eine Sitzung durften sie aber nicht abhalten. Wir haben das im Rahmen unserer Petition zum Demokratiepaket gefordert, darin ist es unter anderem auch um die Wahlkampfkosten-Obergrenze gegangen, mehr Aufmerksamkeit für die Jugendlichen und eben auch, dass es Podiumsdiskussionen gibt, und dass nicht alles eingestampft wird.

Im Rahmen der Demokratie-Offensive gibt es ja Sitzungen, in denen die Schulen auf Mitglieder der Landesregierung treffen. Ich nehme aber an, die NEOS würden auch gerne mitdiskutieren …

Künsberg Sarre: Ich finde, das ist ganz wichtig. Ich kenne das ja selbst, wenn du an einer Schuldiskussion teilnimmst, da wirst du manchmal regelrecht gegrillt. Die Schüler lassen sich nicht mit Floskeln abspeisen. Ich finde das super, auch die Fragen, die gestellt werden.

Wenn es um solche Schul-Themen und generell um Oppositionsarbeit geht, wie sieht da die Gesprächsbasis mit den anderen Parteien im Burgenland aus?

Schneider: Es gab gute Gespräche mit den Grünen, Regina Petrik war bei Sitzungen des Schülerparlaments, wie wir, auch immer sehr aktiv. Die FPÖ ist eher zurückhaltend, aber so wie die ÖVP ist sie ebenfalls dafür, dass es mehr Möglichkeiten zum Mitreden gibt.

Wie lautet nun der Ansatz der aktuellen NEOS-Petition?

Künsberg Sarre: Wir sind für freie und autonome Schulen. Es braucht gewisse bürokratische Erhebungen, um alles zu steuern, das ist klar. Es muss aber nicht bis ins kleinste Detail gehen. In der Steiermark hat mir eine Lehrerin erzählt, dass sie wöchentlich die Zahlen der ukrainischen Schülerinnen und Schüler eingeben muss. Aber das ändert sich ja nicht mehr wöchentlich, das sind doch Zahlenfriedhöfe. Wir sind für starke Schulen, für ein schlankes Ministerium und die Bildungsdirektionen als echte Service-Einrichtungen.

Das wäre also das Idealbild?

Künsberg Sarre: Mit Beate Meinl-Reisinger war ich heuer in Finnland und Estland. Dort wird das, was wir fordern, gelebt. Dort werden 90 Prozent der Entscheidungen an den Schulen getroffen, und das Ministerium sieht sich als Ermöglicher. Dort heißt das Motto „Vertrauen statt Kontrolle“, bei uns ist es „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. Und das macht etwas mit dem System. Es ist ein anderes Mindset, das spürt man dort auch.

Das klingt schon fast einfach.

Künsberg Sarre: Mehr Freiheit am Schulstandort heißt natürlich mehr Verantwortung, aber wir NEOS glauben natürlich, dass die Lehrkräfte und Direktorinnen und Direktoren das können. Und wo es Probleme gibt, da wird geholfen.

Auf Bildungstour. Künsberg Sarre und Schneider bewerben die Petition gegen das "Bürokratiemonster". Foto: Wolfgang Millendorfer

Steht die Bürokratie dem allen hierzulande entgegen?

Künsberg Sarre: Man wird von der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern abgehalten. Ein Lehrer wollte ja nicht Sozialarbeiter, Schulpsychologe und Administrativkraft werden, sondern eben Lehrer. Und das ist auch für die Kinder nicht optimal. Wenn dann noch Studierende alleine in den Klassen stehen, dann brennen auch die aus, die neu gekommen sind.

Schneider: Ich höre das auch von jungen Lehrerinnen und Lehrern im Burgenland, dass die Bürokratie überhandnimmt, dass man sich aber stattdessen wieder mehr auf die Kinder konzentrieren will. Ich bin kein Lehrer, aber ich kenne das vom Fußball, da muss man auch darauf achten, dass der Verwaltungsapparat nicht davon abhält, das Talent zu fördern.

Künsberg Sarre: In Finnland kommen auf einen Studienplatz zehn Bewerberinnen und Bewerber – bei uns werden neue Lehrkräfte dringend gesucht. In Finnland werden Junglehrer in den ersten Jahren in Watte gepackt, bei uns oft verheizt. Man muss Schule ganz anders denken, es gibt ja auch kaum Aufstiegsmöglichkeiten, keinen Anreiz. Da gibt es sehr wenig Bewegung, vor allem auch, weil der aktuelle Minister nur ein Verwalter des bestehenden Systems ist.

Wie wird die Petition im Burgenland mitgetragen?

Schneider: Wir haben die Petition schon an mehreren Schulen vorgestellt, das wurde sehr positiv aufgenommen. Im Burgenland sehe ich auch noch einen anderen Aspekt: Wenn es seitens des Landes finanzielle Unterstützung für Nachhilfestunden gibt, dann stimmt ja im System etwas nicht. Wir haben eines der teuersten Bildungssysteme und brauchen trotzdem Nachhilfestunden, die das Land oder die Eltern finanzieren muss. Stattdessen sollte man doch beim Bildungssystem ansetzen, dass es gar nicht so weit kommt.

Künsberg Sarre: Die Gratis-Nachhilfe fordert die SPÖ ja auch bundesweit. Bevor Schulreformen angegangen werden, versucht man, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Es ist auch nicht Aufgabe der Eltern, stundenlang mit den Kindern zu lernen. Da finde ich die Forderung der Gratis-Nachhilfe absurd, vor allem von einer Partei, die in einigen Ländern selbst etwas ändern könnte.

Wie sehen Sie die politische Situation insgesamt, und wie läuft bei den NEOS die Zusammenarbeit zwischen Bund und Land?

Schneider: Kampagnen wie diese sind top vorbereitet, und das macht es uns leicht, damit rauszugehen. Mit dieser Unterstützung freuen wir uns auch schon auf die Landtagswahl.

Künsberg Sarre: Es ist natürlich kein leichtes Pflaster im Burgenland, aber ich denke schon, dass unsere Themen – Wirtschaft, Bildung und Transparenz – hier ebenso wichtig sind.

Schneider: Da muss es auch Nachhilfe geben, da braucht es uns.