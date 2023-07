Sagartz-Reise nach Bulgarien: Auch Burgenlands Grenze war Thema

Bulgarien sei „ein wichtiger Partner im Kampf gegen illegale Migration“, stellte ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz in seiner Funktion als Europa-Abgeordneter schon im Vorfeld seiner Reise in die Hauptstadt Sofia fest. Vor Ort ging es im Gespräch mit dem bulgarischen Parlamentspräsidenten Rosen Zhelyazkov unter anderem um die Schlepper-Problematik: „Wir müssen alles tun, unseren Nachbarn bei der der Sicherung der EU-Außengrenzen zu unterstützen. So schützen wir auch unsere eigene Grenze“, sagte Sagartz. Die EU-Kommission stellt dafür zusätzliche drei Milliarden Euro zur Verfügung.

Neben dem Treffen mit dem Parlamentspräsidenten und Abgeordneten sowie der österreichischen Botschafterin Andrea Ikić-Böhm und Wirtschafts-Vertretern stand auch ein Gespräch mit Vize-Außenministerin Elena Shekerletova auf dem Programm. Auch dabei wurde die heimische Grenzsituation analysiert. Als ehemalige Botschafterin in Österreich war Shekerletova oft im Burgenland unterwegs, sie kenne und schätze die Region, wurde unterstrichen.

Als Regierungsvertreterin begrüßt sie die Diskussion über „einen lückenlosen EU-Außengrenzschutz“ und versicherte, dass die Bekämpfung illegaler Migration höchste Priorität für die seit kurzem angelobte Regierung sei. Auch ein Grenzzaun ist dabei ein Thema.

Sagartz beim Treffen mit Vize-Außenministerin Elena Shekerletova. Foto: Privat

„Schengen-Veto bleibt aufrecht“

Zugleich wurde aber erklärt, dass das international diskutierte Veto Österreichs zur Erweiterung des Schengen-Raums angesichts der Migrationszahlen aufrecht bleibe: „Solange der Schengen-Raum nicht funktioniert, können wir diesen nicht erweitern. Erst wenn sich die Situation grundlegend ändert, fällt Österreichs Veto“, so Sagartz. Lokale Auswirkungen wie jene im Burgenland könnten „nur auf europäischer Ebene gelöst werden“.

Ein Veto hatte es zuletzt auch in Sofia gegeben, und zwar gegen den EU-Beitritt Nordmazedoniens; nach langen Verhandlungen wurde es fallen gelassen. Eine Einigung, die Sagartz als Nordmazedonien-Beauftragter der Europäischen Volkspartei und ÖVP-Vertreter im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten begrüßt: „Wenn wir reformwillige Staaten weiter hinhalten, dann verlieren wir als Europäischen Union an Glaubwürdigkeit und andere geopolitische Kräfte, die nicht unsere gemeinsamen europäischen Werte vertreten, werden am Westbalkan an Bedeutung gewinnen.“