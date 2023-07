Der Steirer Franz Öller wird neuer „Spitals-Manager“ des Landes

Als neuer kaufmännischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland folgt Franz Öller auf Hubert Eisl, dessen Dienstverhältnis im Februar aufgelöst wurde. Damit ist die vormalige Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES) unter neuem Namen mit einer Doppelspitze ausgestattet: Stephan Kriwanek wurde in seiner Position als medizinischer Geschäftsführer bestätigt, mit Dezember tritt dann Öller seinen Job im Land an.

Mit ein Grund für die Neubesetzung und Auswahl im Zuge der Hearings sei der Antrieb gewesen, einen Geschäftsführer zu finden, „der nicht nur verwaltet und sich mit den Gegebenheiten auseinandersetzt, sondern der sich auch Gedanken um die Weiterentwicklung macht und die Herausforderungen nicht scheut“, wie es Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Präsentation des Gesundheits-Duos ausdrückte.

„Medizin lebt von Menschen und von der Versorgung, und die medizinische Landschaft ist im Umbruch“, gab auch Öller einen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen. Der gebürtige Grazer, Jahrgang 1974, leitet seit 2015 die Tauernkliniken GmbH im Salzburger Pinzgau und ist Geschäftsführer deren Holding, der Gesundheit Innergebirg GmbH.

„Strukturen neu denken“

Auf frühere Abgänge in der KRAGES-Geschäftsführung angesprochen, sagte Öller, es sei auch eine Frage der persönlichen Struktur; im Duo soll die Doppelspitze jedenfalls weitgehend gemeinsam entscheiden. Bis Öller im Winter am Dienstort Eisenstadt antritt, bleibt Kriwanek alleiniger interimistischer Geschäftsführer.

Auf Kurs ins Burgenland. Noch bis Dezember bleibt Franz Öller im Salzburger Tauernklinikum, dann wird Eisenstadt sein neuer Dienstort. Foto: Wolfgang Millendorfer

Zusammen mit „den Top-Experten mit viel Erfahrung in Medizin und Management“ werde man die ambitionierten gesundheitspolitischen Ziele erreichen, sagte Doskozil. Schon in Salzburg sei ihm die Weiterentwicklung regionaler Strukturen ein Anliegen gewesen, nannte Öller einen seiner zentralen Schwerpunkte. Kriwanek erinnerte unter anderem an das Ärztepaket mit neuen Gehältern, das als Basis für die Suche nach medizinischem Fachpersonal gilt.

In Zukunft gehe es auch laut Doskozil vor allem darum, „Strukturen neu zu denken“. Der Regionale Strukturplan Gesundheit (RSG) könne, was die Zuständigkeiten und den Einfluss der Länder betrifft, ein „großer Wurf“ werden. Die Vorarbeit wurde im Rahmen der Tagungen des burgenländischen Landeshauptleute-Vorsitzes gelegt, jetzt stehen die finalen Verhandlungen mit dem Bund an.