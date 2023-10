SPÖ-Landtagsklub informiert und macht wieder Druck

Die Themen des Landes und die begleitenden Maßnahmen möchte der SPÖ-Klub künftig griffiger an den Mann und an die Frau bringen – mit diesem Plan trat Roland Fürst das Amt als neuer Klubchef an. Mit der Gesundheit im Zentrum startet nun der besagte Informationsschwerpunkt. Die Maßnahmen erläuterte Fürst zusammen mit SPÖ-Gesundheitssprecher Kilian Brandstätter.

Zugleich wurde ein neuer Antrag in Richtung Bundesregierung angekündigt: Ganz allgemein werden „Rezepte gegen Zwei-Klassen-Medizin, Ärztemangel und Pflegenotstand“ eingefordert. Im Land kompensiere man das mit eigenen Schritten, sagte Fürst. Der Bund aber solle die Studienplätze für Medizin verdoppeln und ebenfalls eine Verpflichtung für Absolventen einführen, für eine gewisse Zeit in Österreich zu arbeiten. Zudem wird „ein Steuerungsmodell gegen den Wahlärzte-Trend“ angeregt.

SPÖ-Abgeordneter Brandstätter, der zugleich Bürgermeister in Gols ist, gab zudem einen Ausblick auf die Pläne für das neue Krankenhaus: Geplant ist ein Gesundheitscampus mit diversen Ambulanzen, ein Betriebskindergarten sowie einzelnen Stationen. Noch offen ist noch der ebenfalls im Nordburgenland angekündigte zweite Standort für den Notarzthubschrauber; „die Prüfungen laufen“, heißt es.

Zweite Forderung: „Ultimatum“ läuft ab

Am Rande der Pressekonferenz war auch die Aufforderung der Landes-SPÖ an ÖVP-Innenminister Gerhard Karner Thema: Wie berichtet, gab Fürst dazu ein „Ultimatum“ bis Ende Oktober aus. Der Innenminister müsse im Hinblick auf die Schlepperkriminalität für bessere Bedingungen an den Grenzen sorgen.

In diesem Zusammenhang stellte die SPÖ sogar eine „Minister-Anklage“ in den Raum. Die rechtliche Prüfung hierzu laufe noch, sagte Fürst, demnächst werde man mit konkreten Maßnahmen an die Öffentlichkeit gehen.

Gerald Handig, Sicherheitssprecher der ÖVP Burgenland, entgegnete, die Polizei habe in den vergangenen Monaten „hervorragende Arbeit geleistet, um die Sicherheit an unseren Grenzen zu gewährleisten“. Die bestehenden, bereits beschlossenen Maßnahmen müssten effektiv umgesetzt werden, „anstatt politisches Kleingeld zu kassieren“.