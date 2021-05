Aus dem 750-Milliarden-Fördertopf des EU-Wiederaufbaufonds stehen Österreich in den kommenden Jahren 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Ökologisierung gibt es hier Fördergeld zu holen.

„Zwei Themen, mit denen das Burgenland punkten könnte“, erneuert Europa-Parlamentarier Christian Sagartz die Forderung nach neuen Projekten, etwa beim Breitband-Ausbau: „Diese Chance kommt nur einmal.“ Zugleich sieht der burgenländische EU-Abgeordnete im Gesundheitsbereich neue Aufgaben und Chancen. Für das Programm „Horizon Europe“ hat das Europa-Parlament kürzlich 95,5 Milliarden Euro freigegeben. Die Fördergelder stehen unter anderem für die Krebsforschung bereit.

„Es gibt einen ambitionierten Plan, um gemeinsam in Europa den Krebs zu bekämpfen“, gibt Sagartz Ausblick auf EU-weite Informations-Netzwerke zu Erkrankungen und Therapie-Erfolgen. „Würde man massiver in die Krebsforschung investieren, dann könnte man die Todesgefahr bis 2030 in Europa auf Null reduzieren. Deshalb ist es so wichtig, hier Geld in die Hand zu nehmen.“ Eine Rolle spielt neben der Vorsorge die Nachsorge: „Viele benötigen auch Hilfe, wenn die Krankheit besiegt ist.“

Die Krebsforschung liegt dem ÖVP-Landesobmann persönlich am Herzen, wie er betont. Mit „MedAustron“ in Wiener Neustadt sieht Sagartz „vor der Haustür die Möglichkeit, in die Forschung zu investieren“.

Gemeinsam mit Ministerin Karoline Edtstadler wies Sagartz zudem auf die Funktion der Europa-Gemeinderäte als „wichtige Multiplikatoren“ hin. Von österreichweit 1.200 entfallen davon 118 auf das Burgenland – das macht Platz eins im Bundesländer-Vergleich.