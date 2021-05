Landesräte schreiben offenen Brief an Bundesregierung .

Sieben Landesrätinnen und Landesräte von Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Steiermark, Oberösterreich und Kärnten haben sich am Dienstag mit einem Offenen Brief zum Ausbau des Gewaltschutzes an die zuständigen Minister der Bundesregierung gewandt. Anlass dazu seine "die entsetzlichen Gewalttaten an Frauen in den vergangenen Wochen".