Geplanter Spitalstandort für Grüne ungeeignet .

Burgenlands Grüne haben sich am Dienstag klar gegen den von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ins Auge gefassten Standort für den Neubau eines Krankenhauses in Gols (Bezirk Neusiedl am See) ausgesprochen.