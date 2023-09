Steigende Aufgriffszahlen: Lässt die „Asylbremse“ nach?

Die Zahlen haben zuletzt wieder die 1.000er-Grenze geknackt, als im Burgenland innerhalb einer Woche 1.100 Flüchtlings-Aufgriffe registriert wurden. Die politische Debatte um die Interpretation der Zahlen ist das eine, die andere Seite ist die Stimmung vor Ort in den Regionen: Dass wieder mehr illegale Grenzgänger im Umland unterwegs sind, spürt auch die Bevölkerung.

Grund genug für die SPÖ, dem ÖVP-geführten Innenministerium Versäumnisse auszurichten. (Noch-)Geschäftsführer Roland Fürst berichtet von Anrufen besorgter Bürgermeister und sieht die ebenfalls steigenden Asyl-Anträge kritisch: „Die Geschichte wiederholt sich leider“, sagt Fürst, „dass Grenzübertritte und Schlepper-Verhaftungen steigen, bekommt man vor allem bei uns zu spüren.“ Tatsächlich rangiert das Burgenland aufgrund seiner Grenzlage bei den Aufgriffen einmal mehr bundesweit auf Platz eins.

Innenminister Gerhard Karner. Zuletzt war er öfter zum Lokalaugenschein an der burgenländischen Grenze. Foto: Klaus Zwinger

Im Innenministerium wird aber vehement auf einen insgesamten Rückgang verwiesen: 2022 habe es im selben Zeitraum mehr als doppelt so viele Aufgriffe gegeben, österreichweit sei die Zahl im Vorjahres-Vergleich um 60 Prozent gesunken, heißt es im Ministerium. Innenminister Gerhard Karner streicht unter dem Stichwort „Asylbremse“ immer wieder die Erfolge verstärkter Kontrollen, Kooperationen und die Anzahl der Schlepper-Aufgriffe hervor.

So wie Fürst sich die Zahlen nicht „schönreden“ lassen will, sieht auch die burgenländische FPÖ neue Grenz-Sorgen. Ihr Geschäftsführer Rudolf Smolej nimmt – mit Verweisen auf das Rekordjahr 2015 – zugleich die SPÖ in die Pflicht und fordert Rückweisungen an den Grenzen.

Damit kommt die Debatte wieder beim gesamteuropäischen Problem im Ringen um Asylzentren an den Außengrenzen an. Rein mathematisch liegt Österreich bei den Asyl-Anträgen EU-weit im obersten Feld – aber wohlgemerkt im Verhältnis zur Bevölkerungszahl: 28.500 Anträge wurden mit Stand Sommer registriert, 2022 waren es zur selben Zeit noch 42.000