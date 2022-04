Große Herausforderungen Burgenland investiert heuer 292 Mio. Euro in Bauvorhaben

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foto: Pixabay.com

Das Land Burgenland steckt heuer 292 Mio. Euro in Bauvorhaben. Der Großteil davon wird mit 216 Mio. über die Baudirektion in Straßen, ländliche Struktur sowie Wasser- und Umweltwirtschaft fließen. Ziel sei es, die Bauwirtschaft durch die Investitionen in der Coronakrise weiter anzukurbeln - wenngleich Preissteigerungen und Lieferengpässe für Herausforderungen sorgen, betonte Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Freitag bei einer Pressekonferenz.