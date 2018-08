Gegen Geldleistungen soll Wohnbaugesellschaften die Gemeinnützigkeit aberkannt worden sein. Den Firmen sei es dadurch möglich gewesen, mit öffentlichen Förderungen erbaute Wohnungen wieder zu verkaufen, berichteten die Grünen in einer Aussendung.

Demnach wollten im Jahr 2015 die beiden Genossenschaften "Gesfö - Bau und Siedlungsgesellschaft" und das "Wohnungsunternehmen Riedenhof Gesellschaft" mit Wohnbaufördergeldern der Gemeinde Wien erbaute Wohnungen verkaufen. Die Gemeinde Wien habe allerdings die dazu notwendige Aberkennung der Gemeinnützigkeit verweigert, um solche Geschäftstätigkeiten zu unterbinden. Die beiden Genossenschaften sollen daher im Oktober 2015 ihren Firmensitz ins Burgenland verlegt haben, wo sie mit ihrem Anliegen Gehör gefunden hätten.

Laut Nachtragsvoranschlag 2016 habe die Landesregierung am 27. und 28. Oktober 2015 die Beschlüsse gefasst, den beiden Genossenschaften die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Am Tag darauf habe der Verkauf der Wohnungen stattgefunden, so die Grüne Landessprecherin Regina Petrik. Die Geldleistung der durch die Beschlüsse Begünstigten sei per Bescheid auf vier Millionen Euro festgesetzt worden.

Bereits davor soll in einem weiteren Fall die Pannonia Wohnheim-Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft ihren Sitz nach Eisenstadt verlegt haben. Auch ihr sei im Sommer 2012 die Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Als Geldleistung seien damals rund 5,53 Millionen Euro festgelegt worden. In allen Fällen sei das Geld in das Landesbudget geflossen.

Petrik übte besonders an Niessl, als zuständiges Regierungsmitglied für Wohnbauförderung, Kritik. Der Landeshauptmann mache sich "zum Handlanger von Geschäftemachern auf Steuerzahlerkosten und torpediert damit den sozialen Wohnbau eines anderen Bundeslandes", meinte Petrik. Die Deals seien "rechtlich in Ordnung", aber "moralisch verwerflich". Sie forderte, alle Vorgänge offenzulegen und zu deklarieren, ob es noch weitere Absprachen gab. Weiters kündigte sie an, in der Causa eine parlamentarische Anfrage an die Landesregierung einzubringen.