Als Quereinsteiger ist Michael Bacher nun in der burgenländischen Landespolitik angekommen: Nach seiner Wahl zum neuen grünen Landesgeschäftsführer im November übernimmt er ab sofort das Ruder von Vorgängerin Martina Hajdusich. Diese managte in den vergangenen drei Jahren ebensoviele Wahlkämpfe – EU-Wahl, Nationalrats- und Landtagswahl – und wendet sich nun neuen Aufgaben zu.

Der gebürtige Osttiroler Michael Bacher lebt seit acht Jahren in Mörbisch und war dort zuletzt als Geschäftsführer beim Seebad Mörbisch tätig. Bekanntheit erlangte er auch als einer der Entwickler der „Neuschnee-Wolke“ – eines Generators, der auf natürlichem Weg Kunstschnee erzeugt. Jetzt konzentriert sich Bacher voll und ganz auf die Arbeit bei den burgenländischen Grünen, wie er im BVZ-Gespräch erzählt: „Ich habe mich beworben, weil ich etwas Neues machen will und weil ich das Projekt im Burgenland sehr spannend finde. Wir sind eine kleine Familie und da will ich zu 100 Prozent mitwirken.“

Grüne

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es viele Vorgespräche und (virtuelle) Kennenlern-Runden mit den Grünen in den einzelnen Bezirken. Der Blick richtet sich vor allem auch auf die Gemeinderatswahlen im kommenden Jahr: „Wir werden uns als Team formieren, um Ziele wie Klimaschutz, Bodenversiegelung, Transparenz und soziale Gerechtigkeit umzusetzen. Mit diesen Inhalten wollen wir auch in den Gemeinden präsent sein. Wo es schon grüne Gemeinderätinnen und Gemeinderäte gibt, wollen wir sie unterstützen. Wo sich jemand für den Gemeinderat interessiert, wollen wir auch informieren, was da auf einen zukommt. Man darf nicht vergessen, wir sind ja kein politischer Riese im roten Burgenland.“

Keine Angst vor „grünem Outing“

Die Suche nach Kandidaten gehört ebenso dazu, wobei Bacher auch anderen Quereinsteigern etwaige Bedenken nehmen will: „Natürlich ist der Einstieg in die Politik nicht immer einfach. Aus meiner Sicht aber braucht man keine Angst zu haben, sich als grün zu ,outen‘. Denn ich stehe dazu und definiere mich nicht über Parteizugehörigkeit, sondern über die Werte, für die ich stehe. Und es gibt viele im Burgenland, die das auch so sehen und die möchte ich unterstützen.“

Eine Gruppe will Bacher auch in seiner Heimatgemeinde Mörbisch auf die Beine stellen, wo er selbst für den Gemeinderat kandidieren wird. In der Landespolitik jedenfalls werde er vor allem im Hintergrund tätig sein: „Mit Klubobfrau Regina Petrik und Wolfgang Spitzmüller haben wir ja zwei starke Abgeordnete, die sehr präsent sind.

Ich kann sie als Landesgeschäftsführer nur unterstützen und dafür sorgen, dass die Organisation gut läuft und die Informationen gut rüberkommen. Wir werden unsere Ressourcen nutzen und neue Ideen vorbereiten, damit es solide weitergeht. Und zwar in dem Stil, der schon gut eingeleitet wurde. Wir wollen keine Show.“

In der Landespolitik werde man auch weiterhin das richtige Maß zwischen partnerschaftlicher Mitarbeit und kritischer Beobachtung finden, „es ist nicht das Ziel, sozusagen alles zu unterschreiben, was die Landesregierung macht“, sagt Bacher.

Auf die Frage nach der türkis-grünen Regierung im Bund, die in schwierigen Zeiten halten muss, meint Bacher: „Da gilt es auch die positiven Dinge, die bereits erreicht wurden, hervorzuheben. Dass es in dieser Koalition nicht leicht wird, hat man gewusst und schon gesehen. Insgesamt sollte aus meiner Sicht aber der Pragmatismus im Vordergrund stehen.“