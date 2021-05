Die Opposition sieht in dem Bericht, der der Staatsanwaltschaft übermittelt wurde, einen Skandal, der an die Commerzialbank erinnert. Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) sprach von unterschiedlichen Rechtsansichten. Er stehe für "völlige Aufklärung" zur Verfügung.

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram betonte bei dem von der Volkspartei beantragten Sonderlandtag, dass der 200 Seiten starke Bericht zahlreiche Missstände beinhalte. Konkret soll die BELIG, die 2020 in LIB (Landesimmobilien Burgenland GmbH) umbenannt wurde, einen Teil der Gehaltszahlung des Geschäftsführers unrechtmäßig ausbezahlt und bei Grundstücksverkäufen nicht nachvollziehbare Preisnachlässe gewährt haben. Die LIB weist das allerdings zurück.

Ulram sah in den Vorwürfen einen "lupenreinen SPÖ-Skandal". Als Beispiel aus dem Bericht, in dem die Jahre 2016 bis 2019 geprüft wurden, führte er einen Grundstücksverkauf aus dem Jahr 2016 an. Damals habe ein Geschäftsmann von der BELIG ein Grundstück um 33 Euro pro Quadratmeter erworben. Für das Nachbargrundstück habe er zehn Jahre davor noch 130 Euro pro Quadratmeter bezahlt. "Dann fragt man sich berechtigt: Wie geht das?", so der Klubobmann.

Der Aufsichtsrat habe weggeschaut und kritische Punkte teilweise sogar genehmigt - das erinnere an die Commerzialbank, betonte Ulram. Aufsichtsratsvorsitzender der LIB ist aktuell Landesrat Dorner, zuvor waren es Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Ex-Landesrat Helmut Bieler (beide SPÖ).

Dorner wies die Kritik der ÖVP zurück und betonte, dass zu den Vorwürfen des BLRH mehrere Stellungnahmen eingeholt worden seien, die diese aus seiner Sicht aufklären. Der BLRH sehe das aber anders - es handle sich um "zwei unterschiedliche Rechtsansichten". Eine Stellungnahme besage etwa, dass die Auszahlungen an den Geschäftsführer innerhalb der Vertragsschablonen gelegen seien und dass keine strafrechtlichen Vergehen vorliegen. "Ich stehe für völlige Aufklärung zur Verfügung", betonte Dorner.

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik sah sich durch den Bericht hingegen wie Ulram an die Commerzialbank erinnert und ortete einen "handfesten Skandal". Die Frage sei, wer von den Grundstücksverkäufen profitiert habe und "wohin hat der Aufsichtsrat in der Zeit überhaupt geschaut?", so Petrik. Es brauche Verbesserungen bei Aufsichtsräten. "Freundschaft ist kein Qualitätskriterium für einen Aufsichtsrat", betonte die Klubobfrau.

FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz hinterfragte, warum der Aufsichtsrat der BELIG viele Beschlüsse nur über Umlaufbeschlüsse gefasst habe. Außerdem sei die Eigenmittelquote auf 2,9 Prozent gesunken - "unter acht Prozent wird's schon ganz gefährlich", betonte Tschürtz. Die Kritik an Dorner sei für ihn aber dennoch nur bedingt berechtigt. Die Vorwürfe würden sich auf Jahre beziehen, in denen Bieler und Doskozil Aufsichtsratsvorsitzende gewesen seien.