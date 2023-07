Bonitäts-Ranking: Die 33 Top-Gemeinden im Land

Die Anzahl burgenländischer Gemeinden in den Top-250 hat sich im Lauf eines Jahres beinahe verdoppelt: Nach 18 Platzierungen im bundesweiten Ranking des Vorjahres sind es dieses Mal wieder 33; ein Rekord kann mit gleich 15 Neueinsteigern verzeichnet werden (alle Gemeinden in der Grafik unten).

Der Vergleich macht sicher, gilt das Ranking des Gemeindemagazins „public“ und des KDZ, des Zentrums für Verwaltungsforschung, doch als der „Härtetest“ für die insgesamt 2.094 Kommunen Österreichs – nur die 250 besten Bonitätswerte kommen in die Bestenliste.

Unter den Top-250 Österreichs finden sich heuer diese 33 Gemeinden aus dem Burgenland Foto: Grafik: BVZ Quelle: "public", KDZ

Was den finanziellen Spielraum angeht, bilden im Burgenland Sieggraben, Frankenau-Unterpullendorf und Mönchhof die Top-Drei. Mit konstant guten Werten belegt Frankenau-Unterpullendorf dieses Mal auch den zweiten Platz im Ranking der der vergangenen fünf Jahre; unter den Top-10-Aufsteigern im Fünf-Jahres-Ranking findet sich Illmitz auf Platz neun, da die Gemeinde seit 2019 stolze 141 Ränge aufgeholt hat und heuer auf Rang 56 liegt.

Als Aufsteiger im heurigen Ranking können unter anderem auch Riedlingsdorf (um 131 Plätze aufgeholt), Königsdorf (plus 100 Plätze), Weichselbaum (plus 92 Plätze) oder Schattendorf (plus 75 Plätze) bezeichnet werden.

Analyse: Sparsame Gemeinden im Burgenland

Der KDZ-Quicktest zieht für die Haushalts-Analyse die Ertragskraft, Eigenfinanzierungskraft, Verschuldung und freie Finanzspitze heran. Der Test sei „eine Momentaufnahme und kein finanzielles Orakel“, wird festgehalten, er zeige aber auf, wie es um die Gemeinden steht.

Die Analyse von „Public“ und KDZ zeigt auch, dass die guten Werte burgenländischer Gemeinden insgesamt nicht allein in der Finanzkraft liegt – diese sei im Österreich-Vergleich niedriger –, sondern an den geringen Transferzahlungen an das Land. Ein weiterer Grund für das gute Abschneiden seien geringe Personal- und Sachausgaben

Finanz-Sorgen als Begleiter im Krisenmodus

Im Umkehrschluss bedeutet das zum einen natürlich nicht, dass alle außerhalb der begehrten Top-250-Platzierung schlecht dastehen würden. Zum anderen ist nicht zu vergessen: Im Krisenmodus befinden sich in gewisser Weise sämtliche Kommunen – in der Rückschau der schwierigen Jahre und zwischen steigenden Kosten und wachsenden Aufgaben.

Nicht zuletzt deshalb hoffen auch die Gemeinden auf den neuen Verteilungsschlüssel im Zuge des Finanzausgleichs. Den Verhandlungen im Zuge des burgenländischen Länder-Vorsitzes folgen weitere Gespräche und – so wurde es angekündigt – ein Ergebnis für den Herbst.