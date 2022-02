Burgenländische Frauenstrategie: „Gemeinsam an den Zahnrädern drehen“

"Gleich in die Zukunft" ist der Titel der ersten burgenländischen Frauenstrategie, die Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Montag vorgestellt hat. Ausgearbeitet wurde sie in den vergangenen elf Monaten in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Burgenland. Sie enthält sieben Themenfelder, darunter etwa den Arbeitsmarkt, die Vereinbarkeit oder Rollenbilder, und soll eine Handlungsanleitung für die Politik - und die Gesellschaft - sein.

"Mit dieser Strategie wird Frauen im Burgenland noch mehr Bedeutung gegeben. Sie soll ein wichtiger Wegweiser für Frauenanliegen und Gleichstellung sein", erklärte Eisenkopf. Neben vier Sitzungen eines Steering Boards gab es auch eine Online-Befragung, an der 1.600 Burgenländerinnen und Burgenländer, zwölf Prozent davon Männer, teilgenommen haben. "Die Meinung und Erfahrung der Burgenländer aufzugreifen, war uns wichtig", die Maßnahmen orientieren sich an den Bedürfnissen der Frauen, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin.

Die sieben Handlungsfelder umfassen den Bereich Arbeitsmarkt, Erwerbsarbeit und Vereinbarkeit; Einkommen und Frauenarmut; Bildung; Stereotype; Partizipation und Teilhabe in der Gesellschaft; Gewaltprävention sowie Frauengesundheit. Die in der Strategie genannten Maßnahmen seien umsetzbar und überprüfbar, erklärte Projektleiterin Elke Szalai. Gebeten wurde im Onlinefragebogen auch um offene Antworten und hier kam an Wünschen häufig die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Rollenbilder aufzubrechen schon bei kleinen Kindern und gleicher Lohn für gleiche Arbeit, so Szalai.

An konkreten Maßnahmen verwies Eisenkopf etwa auf eine Kampagne zur Väterkarenz oder ein Projekt, um die Finanzkompetenz von Frauen zu stärken. Im Burgenland gebe es zwar schon ein großes Angebot, oft fehle es aber am Wissen darüber: "Wir werden daher das bestehende Angebot besser kommunizieren."

Eisenkopf nannte im Bereich der Erwerbsarbeit auch den Mindestlohn, dieses Modell gebe es inzwischen auch in über 130 Gemeinden: "Eine flächendeckende Ausrollung wäre eine wichtige frauenpolitische Maßnahme, um ein unabhängiges Leben führen zu können und ein existenzsicherndes Einkommen zu haben."

In den landesnahen Unternehmen möchte Eisenkopf den Frauenanteil bei Führungspositionen heben, denn hier gebe es bei den Geschäftsführern noch "mit Abstand" mehr Männer als Frauen. Die Landeshauptmann-Stellvertreterin plädiert daher dafür, dass Frauen innerbetrieblich motiviert werden, sich für diese Positionen zu bewerben, und Programme für die Weiterentwicklung umgesetzt werden.

Eisenkopf räumte ein, dass Verbesserungen langsam passieren: "Es ist wichtig, auf den Themen drauf zu bleiben." Die Corona-Pandemie habe auch gezeigt, dass viele Frauenthemen in den Hintergrund rückten oder sich alte Rollenbilder wieder verstärkt haben. Auch FH-Geschäftsführer Georg Pehm stellte fest: "Gleichbehandlung und Gleichstellung kann nicht nur eine Aufgabe der Hochschule, der Politik oder der Forschung sein. Das ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft."