Herbst-Schwerpunkt ÖVP will mit Finanz-Experten die Schulden-Zukunft „voraussagen“

ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz und Klubobmann Markus Ulram ( Foto: Wolfgang Millendorfer

M it Steuerrechts- und Finanz-Experten will die ÖVP „den Mächtigen im Land auf die Finger schauen“, kündigten Parteichef Christian Sagartz und Klubobmann Markus Ulram an. So soll mit einer Prognose der Ausgaben und Landes-Schulden schon im Vorfeld gewarnt werden. Die SPÖ sieht im Gegenzug ein „zwanghaftes Schlechtreden“.

Den Herbst will die ÖVP im Burgenland einem Finanz-Schwerpunkt widmen und „einen sparsameren Umgang des Landes mit Steuergeld“ einfordern. So meinten ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz und Klubchef Markus Ulram nun bei einer Pressekonferenz, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und die SPÖ würden zahlreiche teure Projekte ankündigen, bei denen sich die Frage stelle: „Geht sich das aus?“ In einer Klubsitzung hatte die ÖVP zuvor den Schuldenstand des Landes als eines der zentralen Themen der kommenden Monate festgelegt. „Wenn es in dem Tempo weitergeht mit der Verschuldung, dann kracht es an allen Ecken und Enden im Burgenland“, sagte Sagartz. Ins Treffen geführt wurden einmal mehr die Zahlen aus dem Prüfbericht des Landesrechnungshofes, der 1,8 Milliarden Euro an Schulden aufgezeigt hatte. Die Burgenländer würden dafür „mit neuen Steuern belastet“, kritisierte Klubobmann Ulram. Mit der Unterstützung der Finanz-Experten sollen die finanziellen Aspekte der angekündigten Vorhaben beleuchten werden. Geplant ist auch eine Budgetklausur. Seitens der SPÖ verwies Finanzsprecher Dieter Posch darauf, dass das Burgenland solide aufgestellt sei. Die ÖVP versuche das Burgenland „zwanhhaft schlechtzureden“ und die Menschen zu verunsichern.