LH Doskozil und Landesrat Dorner übergaben Löschfahrzeuge

Werbung

Wie bei einem ersten Treffen im Mai vereinbart, fand diesen Freitag – am 100. Tag des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine - ein Folgetermin zwischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landesrat Heinrich Dorner und der Regierungsspitze der ukrainischen Region Transkarpatien statt.

Im Mittelpunkt des Besuches der burgenländischen Delegation in Uschgorod stand die Überstellung von sieben burgenländischen Löschfahrzeugen, die aufgrund der andauernden Angriffe Russlands auf die Ukraine dringend benötigt werden. Außerdem übergab die burgenländische Delegation eine Hilfslieferung von medizinischen Produkten für ein Spital in Lemberg. LH Doskozil und der Vorsitzende der Region Transkarpatien, Viktor Mykyta, vereinbarten heute bereits weitere Kooperationsschritte - vor allem im wirtschaftlichen Bereich.

„Angesichts der langen Kriegsdauer ist es besonders wichtig, dass wir als Gesellschaft gegenüber dem Leid der Bevölkerung in der Ukraine nicht abstumpfen. Das Burgenland wird daher weiter gezielt humanitäre Hilfe leisten“, betonte der Landeshauptmann.

Bereits am 7. Mai traf Landeshauptmann Doskozil gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter Vasyl Khymynets den Vorsitzenden der Region Transkarpatien, Viktor Mykyta, in Uschgorod. Im Zuge des Treffens wurde neben der Übergabe von medizinischen Hilfsgütern an ein Kinderspital auch eine Rahmenvereinbarung zwischen der Region Transkarpatien und dem Land Burgenland unterzeichnet.

Nur drei Wochen später konnten bereits die ersten Umsetzungsschritte realisiert werden. Einerseits wurden sieben Löschfahrzeuge übergeben, die in Kooperation mit burgenländischen Ortsfeuerwehren organisiert werden konnten. Andererseits wurde die Durchführung von Sommercamps für 600 ukrainischen Kinder fixiert, die im Burgenland so wieder einen Hauch von Normalität erleben sollen.

„Unsere Partnerschaft mit Transkarpatien ist auf Nachhaltigkeit und konkrete Maßnahmen angelegt. Daher wollten wir diesmal auch bereits mit handfesten Ergebnissen ankommen. Dank der Hilfsbereitschaft der burgenländischen Bevölkerung ist uns das auch gelungen“, so LH Doskozil. Landesrat Dorner hob in seiner Eigenschaft als Feuerwehrreferent die Mitwirkungsbereitschaft der beteiligten Ortsfeuerwehren und des Landesfeuerwehrverbandes hervor: „Auf unsere Feuerwehren ist wie immer Verlass – es ist großartig, wie sie auch bei der humanitären Hilfe für die Ukraine mitziehen.“

In einer weiteren Etappe soll nun auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Partnerregionen vertieft werden. Der gestrigen Delegation gehörten deshalb schon der Vorstandssprecher der Burgenland Energie, Stephan Sharma, und Weinbau-Präsident Andreas Liegenfeld an. Für Mitte Juni ist das Burgenland zu einem großen Wirtschaftsforum eingeladen, bei dem sich ukrainische Unternehmen präsentieren und vernetzen sollen. „Wir werden mit einer namhaften Delegation mit von Wirtschaftsvertretern teilnehmen, um auch auf dieser Ebene alle Möglichkeiten auszuloten und zu nutzen – zum Vorteil beider Regionen“, kündigte der Landeshauptmann an.