Bewegung im Klub und im Roten Haus

Die neuen Teams von Roland Fürst, der Neo-Landtagspräsident Robert Hergovich als roter Klubobmann nachfolgt, sowie vom künftigen Landesgeschäftsführer-Duo Jasmin Puchwein und Kevin Friedl nehmen am 1. Oktober offiziell ihren Dienst auf – wieder andere nehmen Abschied.

Wie berichtet, löst Karl Kruisz am Posten des Klubdirektors Tobias Lang ab und René Pint folgt als Kommunikationschef auf Isabell Strobl. Schattendorfs Ortschef Thomas Hofer verlässt das Büro von Landesrat Leonhard Schneemann und bereitet im Klub den Wahlkampf vor.

Als Jurist wird Dominik Schmidt von Michael Winter abgelöst, der vom Landeshauptmann-Büro in den SPÖ-Klub zurückkehrt. In der SPÖ-Zentrale gibt es keine Aufstockung im Team: Büroleiter im Roten Haus wird Christoph Fertl, der bislang für Grafik und technische Fragen zuständig war. Als Kommunikationschefin übernimmt Lisa Gojakovich, die bislang den Social-Media-Auftritt betreut hat. Offiziell gibt es noch keine Bestätigung zu den Teams – auf die Zusammenarbeit freue man sich aber schon, heißt's in Klub und im Roten Haus.