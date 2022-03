SP Burgenland für Aussetzen der Treibstoff-Steuer

Weiters brauche es eine Erhöhung der Pendlerpauschale und des Kilometergeldes und Maßnahmen gegen Firmenkonkurse. Finanzieren soll dies eine Vermögenssteuer.

Thema des Landesparteivorstands am Montag waren der Ukraine-Krieg und Hilfsmaßnahmen sowie die steigenden Energiekosten. Dass der Energiegipfel auf Bundesebene am Sonntag keinerlei Ergebnis gebracht habe, mache das "drastische Scheitern" der türkis-grünen Bundesregierung einmal mehr deutlich, stellte Fürst fest: "Diese Regierung hat nichts mehr im Amt verloren."

Er trat erneut für eine Neuwahl ein und sieht Bundespräsident Alexander Van der Bellen gefordert, Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu sich zu zitieren und "Klartext zu reden". Gegenfinanziert werden sollen die von der SPÖ Burgenland vorgeschlagenen Maßnahmen laut Fürst durch vermögensbezogene Steuern. Mit einer progressiven Vermögensbesteuerung auf EU-Niveau könnten pro Monat 800 Mio. bis 1 Mrd. Euro lukriert werden - "von jenen, die ohnedies genug haben", meinte der Landesgeschäftsführer.

Das Burgenland verfolge das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein und werde daher den Ausbau von Wind- und Photovoltaik-Anlagen beschleunigen. Großanlagen sollen künftig per Verordnung der Landesregierung umgesetzt werden. Die hierfür notwendigen Gesetze werden in einer von der SPÖ beantragten Sondersitzung des Landtags noch im März einlaufen.

Der genaue Termin hierfür steht laut Hergovich noch nicht fest, beschlossen werden sollen die per Initiativantrag eingebrachten Gesetze - dies betrifft das Elektrizitätsgesetz, die Raumordnung, das Naturschutzgesetz und das Baugesetz - aber bereits am 7. April im Landtag. Die Regelung via Verordnung sei notwendig, denn der Ausbau von Wind- und PV-Anlagen sei von übergeordneter Bedeutung, betonte der Klubchef.

Eingebracht wird in der nächsten Landtagssitzung im Zusammenhang mit der Ukraine-Hilfe auch das Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, um eine befristete Möglichkeit zu schaffen, Kinder aus dem Kriegsgebiet in den burgenländischen Kindergärten zu betreuen.