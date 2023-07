Empfang im Schloss: „Burgenland pur“ für Vietnams Staatspräsidenten

Die burgenländische Sonne schaute zwar nur beim Mittagessen kurz zwischen den Wolken hervor, der Empfang des vietnamesischen Staatspräsidenten Vo Van Thuong und seiner Gattin Phan Thi Thanh Tam auf Schloss Esterházy war dennoch ein glanzvoller. Mit Haydns Musik im Hintergrund erwarteten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Julia Doskozil die Delegation schon beim Schlosstor. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch des Landes ging’s schon zum Hauptgrund des Besuchs: einem Arbeitsgespräch mit Politik und Wirtschaft im Empiresaal des Schlosses.

Vor allem die Pilotprojekte im Bereich erneuerbarer Energie hatten den Ausschlag gegeben, dass der Präsident den zweiten Tag seines ersten österreichischen Staatsbesuchs im Burgenland verbrachte. Erst im März zu Vietnams Präsidenten gewählt, will Vo Van Thuong die Energiewende in seinem Land vorantreiben. Am Gespräch nahmen daher unter anderem auch Burgenland-Energie-Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma und Wirtschaftsagentur-Geschäftsführer Harald Zagiczek teil.

Ein für den Nachmittag geplanter Kurzbesuch im Wind- und Solarpark Schattendorf, wo seit Kurzem der weltweit erste organische Stromspeicher im Testbetrieb steht, fiel wetterbedingt und aus Zeitgründen aus. Man vereinbarte aber den weiteren Austausch zu Energie- und Wirtschafts-Projekten.

Geschenke und burgenländische Spezialitäten

Zum Staatsbesuch präsentierte sich das Burgenland im Schloss jedenfalls von seiner besten und traditionellen Seite: Der von Protokoll-Chef Manfred Riegler und seinem Team organisierte Empfang ließ nichts zu wünschen übrig. Als Gastgeschenke wurden edle heimische Weine, Blaudruck-Kunst und ein Joseph-Haydn-Schriftzug in Edelmetall überreicht, für das Büro des Landeshauptmannes gab’s eine Weltkulturerbe-Vase aus Vietnam, die Präsidenten-Gattin überreichte Julia Doskozil eine handgefertigte Tasche.

Nach einer Schloss-Führung mit Katharina Terdy-Kreuzberger von Esterhazy und musikalischen Darbietungen aus dem Gastland servierte Haubenkoch Max Stiegl als weiteren Höhepunkt sein Menü: Gemüsevariationen „von gedünstet und flüssig bis hart und zart“ als Vorspeise, gefolgt von Melanzani Tartare, Wiener Tafelspitz und als Dessert Kitsseer Marille in Form von Joghurteis und Röster.