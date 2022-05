Doskozil besuchte ukrainische Region Transkarpatien

Werbung

Andererseits übergab Landeshauptmann Doskozil Hilfsgüter – darunter ein Ultraschallgerät und dringend benötigte Medikamente – an ein Kinderspital. „Das Burgenland steht seit Beginn des Krieges solidarisch an der Seite der Ukraine und hilft, wo immer es möglich ist. Durch die Erneuerung der Kooperation und die Belieferung des Kinderspitales mit dringend benötigten Hilfsmitteln können wir einen wichtigen Beitrag zur humanitären Hilfe leisten, von dem wir auch wissen, dass er ankommt“, so Landeshauptmann Doskozil.

Seit Kriegsbeginn unterstützt das Burgenland die Ukraine durch verschiedene Hilfsaktionen. So konnten in enger Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben Burgenland bislang 3285 Paletten an Hilfsgütern in das Kriegsgebiet verbracht werden. Außerdem bietet das Burgenland rund 2200 vertriebenen Menschen vorübergehend eine sichere zweite Heimat. Mehr als 700 Vertriebene konnten durch die Bus-Aktion des Landes schon im Burgenland in Sicherheit gebracht und Dank der Hilfsbereitschaft der Burgenländerinnen und Burgenländer in Privatunterkünften untergebracht werden.

Nach siebenstündiger Anreise unterzeichneten am Samstag der burgenländische Landeshauptmann und der Vorsitzende der Gebietsverwaltung, Viktor Mykyta, die Rahmenvereinbarung, die den Weg für eine Kooperation zwischen dem Burgenland und der Region Transkarpatien ebnet.

Wie bereits 1997 liegt der Schwerpunkt der Vereinbarung in der Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Wirtschaft.

In dem Lichte der Entwicklungen der letzten Monate, soll durch die Erneuerungen der partnerschaftlichen Beziehungen Solidarität und Unterstützung mit dem ukrainischen Volk bekundet werden.

Danach erfolgte die Übergabe eines Ultraschallgerätes und dringend benötigter Medikamente an das Kinderspital in Mukachevo, welches das größte Krankenhaus zur medizinischen Versorgung von Säuglingen in der gesamten Region ist. Wie beim letzten Arbeitsgespräch zwischen Landeshauptmann Doskozil und Botschafter Khymynets vereinbart, kooperieren die burgenländischen Spitäler direkt mit ukrainischen Spitälern, um bedarfsgerecht mit medizinischen Gütern zu unterstützen.

Gemeinsam mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder wurde der konkrete Bedarf des Kinderspitals Mukachevo erhoben und die notwendigen Güter bestellt. „All das ist nur möglich, weil die Burgenländerinnen und Burgenländer in dieser schwierigen Situation so viel Herzlichkeit und Solidarität beweisen – dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Mit den Spenden können wir auch weiterhin dafür sorgen, Hilfsgüter so treffsicher und schnell wie möglich dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden“, so der burgenländische Landeshauptmann.

„Die Kooperation zwischen der Region Transkarpatien und dem Land Burgenland wird nicht nur auf dem Papier bestehen, wir werden sie in intensiver Zusammenarbeit mit Leben erfüllen“, sind sich Landeshauptmann Doskozil und Botschafter Khymynets einig. Der burgenländische Landeshauptmann hat dem Vorsitzenden der Gebietsverwaltung, Viktor Mykyta, auch weitere Unterstützungsleistungen zugesagt: Bis zu sieben Löschfahrzeuge werden in die Ukraine überstellt. Überdies wurde vereinbart, dass das Burgenland eine Ferienaktion organisiert, bei der rund 600 Mütter und Kinder eingeladen werden, ihren Urlaub im Burgenland zu verbringen. Das nächste Treffen zwischen den beiden Politikern und Vertretern der burgenländischen Wirtschaft findet bereits in zwei bis drei Wochen statt.

„Die humanitäre Unterstützung der Ukraine durch das Burgenland ist nicht nur ein Zeichen der Solidarität – vielmehr sehe ich sie als Bürgerpflicht“, betont Doskozil abschließend.

Wer den Ankauf von medizinischen Hilfsgütern für die Ukraine mit einer Spende unterstützen will kann das über das Spendenkonto des Landes Burgenland, Kennwort: „Burgenland hilft Ukraine“, IBAN: AT81 5100 0810 1505 7800.