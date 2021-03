Es habe keinerlei offizielle Gespräche mit Vertretern der Bundesregierung zu einem konkreten Casino-Standort gegeben. Man habe lediglich darauf hingewiesen, dass es in jedem Bundesland eine Casino-Lizenz gebe nur im Burgenland nicht, so Niessl: "Auf diesen Umstand habe man hingewiesen." Dass Parndorf überhaupt als Standort ins Spiel gekommen sei, liege "wahrscheinlich" daran, dass es sich dabei um einen "der interessantesten Standorte in der Ostregion" handle. Wegen Parndorf habe aber jedenfalls nie jemand von der Novomatic mit ihm Kontakt aufgenommen.

Auch von Spenden der Novomatic an die Politik sei ihm "nichts bekannt". Ebenso habe er zur im Bund verhandelten Glücksspielnovelle oder zu etwaigem Gesetzeskauf "keine Wahrnehmungen".

Das kleine Glücksspiel wurde im Burgenland zwischen den Klubobmännern von SPÖ und ÖVP verhandelt, Christian Illedits für die SPÖ und Rudolf Strommer für die ÖVP. Politisch zuständig war Ex-ÖVP-Landesrätin Michaela Resetar, so Niessl. Von ihm habe es jedenfalls "keine Interventionen" gegeben. "Da ich politisch nicht zuständig war, habe ich den Verlauf so zur Kenntnis genommen."

Novomatic-Gründer Johann Graf habe er in den 18 Jahren als Landeshauptmann seiner Wahrnehmung nach zweimal getroffen. Einmal davon bei einem Treffen seiner Wirtschaftsrunde, "mit der ich 18 Jahre unterwegs war". 2019 habe die Delegation ein Abendessen veranstaltet, bei dem Resümee gezogen worden sei. "Kurz davor" habe er davon erfahren, dass auch Graf dort war, weil ihn der Wirt persönlich kannte und eingeladen hatte.

Die Erwartungen der Opposition an den heutigen Befragungstag waren im Vorfeld nicht sehr hoch: FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker ortete einen "ÖVP-Sinnlostag", mit dem die Türkisen offenbar von den eigenen Problemen ablenken wollen. Ähnlich sein rotes Pendant Jan Krainer: "Heute ist wieder ein ÖVP-Tag, also wird der Beitrag zur Aufklärung bescheiden sein." Gänzlich anders sah das freilich ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl, für den der heutige Tag unter dem Satz Straches stehe, "die Novomatic zahlt alle". Gerstl will etwa der Frage nachgehen, ob Niessl versucht habe, "in Parndorf ein Las Vegas am Neusiedlersee zu bauen".

Am Nachmittag ist FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl geladen. Dabei wird es weniger um das Video mit seinem Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache gehen, sondern vielmehr um seine Wahrnehmungen zu Vereinen im Umfeld der Freiheitlichen. Geladen wurde Kickl von der ÖVP, mit Blick auf seine frühere Funktion als Generalsekretär seiner Partei. Gerstl will vor allem auch das Thema Parteifinanzen abklopfen, wie er im Vorfeld erklärt hatte.

Die letzte Auskunftsperson des Tages ist dann David Riebel von der SPÖ-"Sektion ohne Namen", er wurde ebenfalls von der ÖVP geladen. Er hatte vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos auf eine Neuwahl gewettet und sich damit mehrere Hausdurchsuchungen in seinem Umfeld eingehandelt.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, will die SPÖ einen neuen Versuch starten, nachdem die Datenschutzbehörde das Verlangen nach Sozialversicherungsdaten von allen rund 3.000 inländischen Novomatic-Mitarbeitern abgeschmettert hat. Wie die Tageszeitung "Die Presse" am Mittwoch berichtet, soll die ÖGK verpflichtet werden, die Spenderlisten der ÖVP selbst abzugleichen und etwaige Novomatic-Mitarbeiter herauszufiltern und die Daten anonymisiert an den U-Ausschuss zu liefern. Neuerliche Kritik kam diesbezüglich von der ÖVP. Gerstl sah darin einen Angriff auf den Schutz der Daten von Arbeitnehmern.