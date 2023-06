Die „blaue Lady“ nimmt Abschied vom Landtag

„So schaut’s aus!“ Wie in ihrem Wahlkampf-Hit aus 2015 hält sich Ilse Benkö auch bei ihrem Abgang aus dem Landtag nicht mit halben Erklärungen auf, sondern sagt, was Sache ist. Dieses Mal zwar nur ein „leises Servus“, aber auf die letzte Sitzung, die sie gestern im Landhaus absolviert hat, folgt im September noch ein offizieller Abschied. „Ich bin eine Sportlerin und ich weiß: Jede Zeit hat ihre Persönlichkeiten. Ich muss nicht überall rausgetragen werden“, sagt die „blaue Lady“ im BVZ-Gespräch.

Ich hab drei Abstürze und Spaltungen auf Bundesebene erlebt und auch auf Landesebene einiges. Aber ich sehe das Positive. Und ich bin immer ehrlich gewesen. Ilse Benkö zieht zum Polit-Abschied Bilanz

Fast auf den Tag genau 23 Jahre ist es her, dass die Oberwarterin in den Landtag einzog, am 6. Juli 2000, und zwar als erste weibliche FPÖ-Abgeordnete. Als Stadträtin in Oberwart nahm Benkö schon nach den Gemeinderatswahlen 2017 Abschied; als freiheitliche Bezirkschefin folgte ihr Markus Wiesler nach, der im Herbst jetzt auch sein Landtags-Comeback startet.

Wiesler bezeichnet Benkö als ihren „politischen Ziehsohn“; seit dem Landtags-Antritt ist er an ihrer Seite, nun schließe sich ein Kreis: Ihr eigener „politischer Ziehvater“, das war Edi Nicka, ebenfalls ein FPÖ-Urgestein aus dem Bezirk Oberwart – er habe die Staffel einst an sie übergeben, jetzt gebe sie weiter an Wiesler. Der 46-Jährige, der bereits von 2015 bis 2020 im Landtag saß, übernimmt unter anderem die Agenden Jugend, Sport, Kommunales oder Soziales.

„Ich glaube, es ist an der Zeit …“

„Ich glaube, es ist an der Zeit, und es ist eine gute Zeit“, hält Benkö zum Abschied nochmal fest. „Ich wünsche der freiheitlichen Familie alles Gute und werde sie im Rahmen meiner Möglichkeiten noch weiter unterstützen.“

Im Job als Rechtspflegerin am Bezirksgericht Oberwart ist sie nach ihrem 62. Geburtstag schon im Frühling in Pension gegangen, aber was macht Ilse Benkö jetzt in der Polit-Pension? Keine halben Sachen, soviel steht fest: „Manche sagen ja, ich bin verrückt – aber ich habe vor 14 Tagen mit dem Hausbau angefangen. Die Bodenplatte hab ich schon!“

Am Landtags-Stammplatz. Ilse Benkö mit FPÖ-Landesobmann Alexander Petschnig. Foto: Wolfgang Millendorfer

Die Eigentumswohnung in Oberwart wird verkauft, mit dem Haus im Grünen erfüllt sich Benkö einen großen Wunsch, und vor allem auch ihrem Hund Nico: „Der ist mein Goldschatz und begleitet mich fast überall hin. Wir haben in meinem Elternhaus früher einen riesigen Garten gehabt, und jetzt kriegt er wieder einen, damit er seine Runden drehen kann.“

Der politische Blick zurück fällt Benkö da auch nicht schwer, überhaupt, weil sie in 33 Jahren Parteimitgliedschaft schon alles erlebt hat, wie sie sagt: „Fundamental-Opposition, das Spiel der freien Kräfte, dann Regierungsbeteiligung. Ich hab drei Abstürze und Spaltungen auf Bundesebene erlebt und auch auf Landesebene einiges. Aber ich sehe das Positive. Und ich bin immer ehrlich gewesen.“

Ilse Benkö mit ihrem Hund Nico Foto: Privat, Benkö

Als Frau in der politischen Männerwelt habe sie sich nie unwohl gefühlt. „Ich bin mit einem älteren Bruder aufgewachsen und hab mich immer zu wehren gewusst“, lacht Benkö. Und als Sportlerin hat sie sich sowieso nie etwas gefallen lassen. „Fußball, Tennis, Schwimmen, Tanzen – ich hab alles gemacht.“ Und Basketball nicht zu vergessen: Als Spielerin in Güssing, Oberwart und in der österreichischen Nationalauswahl, wurde sie später Präsidentin des burgenländischen Verbandes.

„Ehrlich, grod und recht … blaue Lady“

Dass Benkö sich selbst nichts gefallen lassen musste, das lag auch an ihren Wahlergebnissen, „die haben immer gepasst“. Womit wir noch bei ihrem legendären Internet-Auftritt im Jahr 2015 wären, der Grund, warum man die Polit-Lady bis heute eine „blaue Lady“ nennen darf: „I kreuz die Benkö an, blaue Lady – weil i mi verlassen kann, auf sie …“

Diese Zeilen und das von Edi Nicka persönlich komponierte Lied wurden mit dazugehörigem Video wortwörtlich über Nacht zum Internet-Hit. Bundesweit gab’s Reaktionen, auch einiges an Satire war dabei. Ob sie da je was persönlich genommen habe? „Geh! Wenn du das persönlich nimmst, dann musst aufhören in der Politik, dann darfst das nicht machen.“ Im Gegenteil: Das Wahlkampf-Video, das sei so eine Sache, die gelinge nur einmal.

Überall habe sie das Lied plötzlich gehört, im Bezirk beim Heurigen, in vorbeifahrenden Autos. Und wer heute noch eine CD oder den dazugehörigen Video-Stick besitzt, der hat ein echtes Sammlerstück. Denn von den ursprünglich mehr als 10.000 CDs ist nur mehr ein kleiner Karton übrig.

Die „blaue Ilse“ jedenfalls wird man auch nach ihrem Polit-Abgang nicht nur in Oberwart antreffen. Mit Hund Nico ist sie weiter „fleißig unterwegs von Süd bis Nord“, wie es eben auch im Benkö-Lied heißt. „So schaut’s aus!“