„Ich werde bei manchen Terminen auch meine Kinder dabei haben, denn die gehören ja zu mir“, verriet die neue Landesrätin im BVZ-Gespräch.

In Hans Peter Doskozils Regierungsteam übernimmt Daniela Winkler die Agenden Bildung, Familie und Jugend (wir hatten am Montag berichtet, siehe hier und unten), dazu zählen die Kindergärten sowie die Fachhochschule und die Pädagogische Hochschule. Das Thema, das sie am leidenschaftlichsten vertritt – die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – will die 38-Jährige selbst in die Tat umsetzen.

Bei Anruf Zusage: „Mein Bauch hat sofort ,Ja‘ gesagt“

Wenn man will, kann die Politik auch familienfreundlicher sein, meint Winkler: „Es muss auch möglich sein, sich Freiräume zu schaffen und zu sagen: ,Ich kann nicht fünf Mal pro Woche Abendtermine wahrnehmen.‘“ Den Job als Landesrätin will sie aber mit vollem Einsatz ausüben.

Nachdem Daniela Winkler bereits bei den Gemeinderats- und Nationalratswahlen kandidiert hatte, kam vor einiger Zeit der Anruf Doskozils: „Mein Bauch hat sofort ,Ja‘ gesagt. Dann habe ich das mit meinem Mann besprochen, der mich, wie die gesamte Familie, unterstützt.“

Warum sie sich die Politik „antun“ will? „Ich kann genau das machen, wofür ich mich immer schon einsetzen wollte. Deshalb bin ich in die Politik gegangen.“ Im Fokus stehen zudem Alleinerzieher, auch alleinerziehende Väter, die es in vielen Bereichen schwer hätten.

„Ich will den Job schon noch länger machen …“

Mit ihrem Mann – einem gebürtigen Salzburger – dem siebenjährigen Sohn und der dreijährigen Tochter lebt Daniela Winkler in Frauenkirchen. Dort wurde sie in der dritten Klasse Volksschule auch von

Landeschef Hans Niessl unterrichtet. Der Sozialdemokratie hat sich Winkler immer schon nahe gefühlt, wie sie sagt.

15 Jahre war sie beim Wirtschafts- und Steuerberater „PWC“ tätig. Wie passt der Job bei „Finanzhaien“ mit der SPÖ zusammen? „Das haben mich schon viele gefragt“, meint Winkler, „ich habe in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet und den Job sehr gerne gemacht. In der SPÖ geht es mir darum, soziale Politik zu machen.“

Eine „Überbrückungs-Landesrätin“ will Winkler nicht sein: „Natürlich sind 2020 die nächsten Landtagswahlen, aber ich habe schon vor, das länger zu machen. Die Themen Kinderbetreuung und Bildung sind ein Prozess. Da brauche ich schon ein bisschen Zeit und ich freue mich, wenn ich die bekomme.“

Zu den anderen Parteien hat Winkler bislang wenig Berührungspunkte; mit ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf hat sie bei „PWC“ zusammengearbeitet. „Wir haben uns gut verstanden und warum sollen wir in der Politik nicht vernünftig miteinander reden?“

Auch privat mag es die neue Landesrätin harmonisch, die liebsten Hobbys sind Kochen und Backen, oft gemeinsam mit ihrem Mann: „Das ist meine zweite große Leidenschaft neben der Politik.“ Ihre Lieblingsspeise? „Ich esse irrsinnig gerne süß, Kuchen und Desserts. Aber meine Lieblingsspeise ist Pizza.“ Die wird von der Vegetarierin natürlich hausgemacht und mit frischem Gemüse belegt. Als Seewinklerin serviert sie dazu am liebsten guten Rotwein.