Die Zeit beim ORF Burgenland sei „super“ gewesen, erinnert sich die ehemalige Moderatorin und Radio-Programmchefin - Freunde von damals, für die sie „nun wenig Zeit“ habe, würden ihr fehlen, räumt sie ein. Den Wechsel in die Politik bereut die Tochter des langjährigen früheren Eisenstädter ÖVP-Bürgermeisters, Alois Schwarz, dennoch nicht: „Ich habe 2017 mit 55 Jahren die Chance erhalten, noch einmal etwas komplett anderes zu machen.“ Seit etwas mehr als einem Jahr sitzt Gaby Schwarz nun für die ÖVP im Nationalrat.

„Den Beruf des niedergelassenen Arztes attraktiver zu machen“

Highlights 2018 waren für sie der Familienbonus Plus und die Strukturreform der Sozialversicherungen. Ganz „besonders stolz“ ist die ÖVP-Gesundheitssprecherin aber auf die im Dezember im Nationalrat verabschiedete Novelle zum Ärztegesetz, die „sehr deutlich unsere Handschrift trägt.“

Vor dem Hintergrund des drohenden Ärztemangels gehe es darum, „den Beruf des niedergelassenen Arztes attraktiver zu machen.“ Aufgrund der Novelle sei es möglich, dass Ärzte nun Ärzte anstellen – „für mich ein eklatant wichtiger Schritt“, weil junge Ärzte so „nicht gleich einmal selbstständig arbeiten“ müssten, so Schwarz.

Neben einer Neuregelung der Notarztausbildung sei zudem auch ein bisheriger Graubereich in der Palliativmedizin klarer geregelt: „Schmerztherapie am Lebensende soll so möglich sein, dass es nicht gleich ins Strafrecht geht.“ Es handle sich nicht um eine Legalisierung von Euthanasie, betont Schwarz, sondern „um die Möglichkeit, dass man Menschen in den letzten Tagen und Wochen schmerzfrei hält.“

In ihrer politischen Tätigkeit habe sie 16- bis 18-Stunden-Tage, schildert die 56-Jährige: „Ich bin permanent im Laufschritt unterwegs, aber das taugt mir.“ Die Außenwahrnehmung der anfangs medial groß präsentierten prominenten „türkisen Quereinsteiger“ sei jedoch gering, kritisierte kürzlich das Nachrichtenmagazin „profil“. „Die Zeit, die ich mich darum kümmern müsste, möglichst viel Medienpräsenz zu haben, arbeite ich lieber“, reagiert Schwarz gelassen.

Ihr nächstes großes Thema sei die Pflege: „Wir werden versuchen, bis Ende 2019 etwas zu haben, was die Pflege langfristig sichert.“ Ein Fokus soll dabei auf der Entlastung pflegender Angehöriger liegen, für Schwarz ist es etwa notwendig, „mehr Tageszentren einzurichten.“

Ein Leben in der Politik – für Gaby Schwarz auch längerfristig denkbar? „Wenn die Legislaturperiode zu Ende geht, bin ich 60, dann wird man weiter sehen. Ich lasse mir alles offen – von in Pension gehen bis zu noch einmal etwas anderes machen.“