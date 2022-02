Christian Sagartz in Straßburg: „Mache mich für das Land stark“

Die Reisestrapazen sind nicht ohne, aber für Christian Sagartz kein Hindernis, sowohl für das Burgenland als auch für das EU-Parlament zu arbeiten.

„In Brüssel oder Straßburg mache ich ja vor allem eines: Mich für das Burgenland und die Region stark zu machen“, sieht der ÖVP-Chef keinen Unterschied in den politischen Ebenen. „Ich kenne von der Gemeinde- bis zur europäischen Ebene mittlerweile alle Abläufe“, so Sagartz. „Und für mich sind alle gleich wichtig.“ Neben der parlamentarischen Arbeit setzt der Burgenländer vor allem auch auf persönliche Kontakte und Netzwerke, wo man sich bilateral und über Parteigrenzen hinweg regelmäßig austauscht und auch unterstützt. „Wer Europa verstehen will, muss wissen, dass Regeln gemacht werden, um in Frieden gut wirtschaften zu können“, bringt der 35-Jährige sein Engagement auf den Punkt.

Dass Regeln in Europa nicht immer gut für alle sind, hat man am Beispiel „Wein-Etiketten“ gesehen. Im Rahmen des großen Krebsvorsorge-Paketes (Sagartz‘ Herzensthema, nachdem er vor Jahren selbst den Krebs besiegt hatte), das vergangene Woche verabschiedet wurde, hätten auch abschreckende Warnbilder auf Wein- und Alkoholflaschen angebracht werden sollen. Für Sagartz und seine ÖVP-Kollegen zu viel des Guten: Mittels Abänderungsantrag wurde das Thema niedergestimmt. Nur ein Beispiel, dass Brüssel und Straßburg doch auch von den Bürgervertretern regiert werden kann.