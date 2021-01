BVZ: Müssen Klubchef und Landesgeschäftsführer noch enger zusammenrücken, während sich der Landeshauptmann von seiner Operation erholt?

Robert Hergovich: Es zeigt sich jetzt auch wieder, dass wir ein geschlossenes Team haben, das alles gemeinsam abarbeitet. Diese große Stärke macht der Opposition durchaus Kopfzerbrechen. Und zwischen Roli Fürst und mich passt ja bekanntlich ohnehin kein Blatt Papier.

Roland Fürst: Wir beide kennen uns jetzt seit 18 Jahren und haben uns schon damals gut verstanden, weil wir dieselbe politische Haltung haben. Das zeichnet auch die Personalpolitik der SPÖ im Burgenland aus.

Diskussionen mit der Bundespartei sind aber keine Seltenheit. Gibt es im Burgenland überhaupt keine internen Spannungen?

Hergovich: Es ist einfach so, dass Harmonie herrscht – und Spaß am gemeinsamen Arbeiten.

Fürst: Die Protagonisten der Sozialdemokratie im Burgenland verbindet ein gemeinsames Politikverständnis: Dass nicht die eigene Befindlichkeit oder pseudo-intellektuelle Vorgaben im Vordergrund stehen, sondern die Interessen der Menschen. Wir halten nicht an überholten Paradigmen fest, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben.

Woran fehlt es der Bundespartei?

Roland Fürst Wolfgang Millendorfer

Fürst: Wir sind der Meinung, dass wir schon ein bisschen das „gallische Dorf“ sind. Die Menschen wollen kein Geschwafel, sondern konkrete Ansagen. Die führen dazu, dass manchmal etwas anders gesehen wird, als in der Bundespartei. Das muss man aber aushalten können.

Hergovich: Wir sind für einen sehr pragmatischen Weg bekannt, der ist durchaus erfolgreich. Als Politiker muss man mutig sein. Und das ist im Burgenland spürbar. Den 1.700-Euro-Mindestlohn einzuführen, war eine mutige Entscheidung. Der Landeshauptmann geht den Weg konsequent – der Mut zur Umsetzung, das unterscheidet uns von anderen.

Wie sehen Sie da Ihre Funktion? Geht es darum, dem Landeshauptmann den Rücken freizuhalten und alles vorzubereiten?

Hergovich: Beides ist der Fall. Natürlich geht es um die Vorbereitungs-Rolle. Zugleich übernehmen wir manchmal Rollen, die notwendig sind, wenn die Opposition Streit sucht.

Wie man weiß, scheuen Sie beide nicht davor zurück, mit der Opposition aufeinanderzuprallen …

Hergovich: Opposition ist wichtig und soll auch kritisch sein. So machen es die Grünen und die Freiheitlichen. Was aber die ÖVP macht, ist anderes, sie will nur schlechtmachen. Da ist etwas passiert in der ÖVP, seit es das neue Führungsteam gibt. Natürlich sind wir dann zur Stelle, um das aufzulösen.

Wie kann dann das Verhältnis besser werden?

Fürst: Als Landesgeschäftsführer will ich ja, dass die ÖVP diesen Stil beibehält, weil das dazu führt, dass wir noch mehr Zuspruch finden. Für das Land ist es aber schade, auch weil die ÖVP ihre Verbindung zur Bundesregierung nicht nutzt. Etwa, wenn das Land für die Impfungen kritisiert wird, wobei man weiß, dass der Bund nicht ausreichend zur Verfügung stellt.

Wie sehen Sie im Gegenzug das Krisenmanagement des Bundes?

Hergovich: Das ist bemerkenswert, aber in der Hinsicht, dass es auf allen Ebenen Chaos gibt, angefangen von den ersten Vorgaben für die Gastronomie bis hin zur mangelhaften Auslieferung der Schul-Tests.

Fürst: Es ist klar, dass man jetzt die Pandemie in den Griff kriegen muss. Wir müssen aber jetzt schon daran denken, die Sozial- und Wirtschaftskrise anzupacken und ein entsprechendes Paket zu schnüren.

Das ist bei hohen Schulden und sinkenden Ertragsanteilen aber nicht einfach, oder?

Robert Hergovich Wolfgang Millendorfer

Hergovich: Absolut, aber es ist notwendig. Wir sagen nicht „Koste es, was es wolle“, wir sagen: „Koste es, was sinnvoll ist.“ Wir werden 311 Millionen Euro in Wachstum und Beschäftigung investieren, das sind 22,7 Prozent des Gesamtbudgets. Natürlich muss dieses Geld wieder zurückgezahlt werden, aber das ist die Kunst, die die Finanzpolitik durch antizyklisches Investieren ermöglicht. Auch da ist es vielleicht wieder die Frage des Mutes. Maßnahmen wie der Handwerkerbonus oder das Bonusticket im Tourismus haben auch Millionen an Investitionen und Wertschöpfung ausgelöst.

Fürst: Ein weiterer Punkt sind die temporären Beteiligungen des Landes bei in Krisen geratenen Betrieben. Denn aktive Wirtschaftspolitik bringt den Menschen auch etwas.

An den Beteiligungen gibt es aber immer wieder auch Kritik, nach dem Motto: Das Land sollte nicht überall einsteigen …

Hergovich: Immer dann, wenn es gut läuft, geht es um die Wirtschaft und den freien Markt. Immer wenn es schwierig wird, ist der Ruf nach dem Staat sehr laut. Dass es Sin macht, zeigen Beispiele wie Sanochemia, nicht zu reden von den Beteiligungen bei den Firmen Zimmermann und Stangl im Zuge der Commerzialbank-Folgen. Wenn sich das Land dort nicht mit privaten Investoren beteiligt hätte, hätten wir wahrscheinlich hunderte Arbeitsplätze verloren.

Stichwort Commerzialbank: Wohin geht die Reise im U-Ausschuss?

Fürst: Der U-Ausschuss wird aus meiner Sicht immer mehr zu einer Niederlage der Opposition, die ihn ja wollte. Weil genau das erhärtet wird, was wir von Anfang an gesagt haben: Das ist einer der größten Kriminalfälle, die das Land jemals gesehen hat, wo der Aufsichtsrat versagt hat, ebenso die Bundesbehörden und die Bankenaufsicht. Das haben bis jetzt alle Zeugen bewiesen und es war schon mehr als die Hälfte da.

Das sehen die Oppositionsparteien aber anders.

Fürst: Da lade ich auch alle Beobachter ein, das abzuziehen und zu schauen, was am Ende des Tages übrig bleibt. Es ist ja fast so, als würde sich die ÖVP wünschen, dass das Land eine Schuld trifft und dass die Burgenländerinnen und Burgenländer zur Kasse gebeten werden, das ist ja grotesk. Die relevanten Schadenersatzklagen richten sich aber ganz klar gegen die Republik.

Hergovich: Nicht zu vergessen ist, dass es 2015 klare Hinweise von Whistleblowern gab. Diese Frage kann nicht beantwortet werden, weil Justiz-, Innen- und Finanzministerium keine Akten liefern und weil die Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht und Nationalbank nicht von der Schweigepflicht entbunden werden.

Welche Projekte stehen im heurigen Jahr abseits der Commerzialbank-Aufarbeitung und der Pandemie an?

Hergovich: Wie gesagt, geht es um Wachstum und Beschäftigung. Ohne vorgreifen zu wollen, kann man schon ankündigen, dass es Investitionen in die erneuerbare Energie geben wird, ebenso wie Wirtschaftsförderungen. Zudem ist ein Antrag an den Bund in Vorbereitung, in dem wir die Senkung der Lohnsteuer und der Abgaben für Unternehmen fordern. Und dass es für große Online-Unternehmen, die in der Krise Millionengewinne gemacht haben, eine Digitalsteuer gibt.

Fürst: Die Menschen brauchen Perspektiven, weil die Krise sie belastet. Das Land will sich daher auch das 100-Jahr-Jubiläum nicht nehmen lassen und ein würdiges Programm erarbeiten.

Hergovich: Wir wollen auch ein Signal der Hoffnung geben: Jetzt müssen wir noch ein bisschen durchhalten, aber es wird besser. Deshalb arbeiten wir schon am Programm und krempeln die Ärmel hoch.