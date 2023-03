ÖVP-Klubobmann Ulram: „Konstanter Druck zeigt Wirkung“

Werbung

BVZ: Aktuell sind Teuerung und Energie die Top-Themen in der Politik wie in der Bevölkerung. Was will die ÖVP da erreichen?

Markus Ulram: Die Energiepolitik im Land ist ja eine eigenwillige. Jetzt wurden zwar der günstigere Gaspreis und der Strom-Jahrespreis von 23 Cent netto präsentiert, mit den Netz- und Zusatzkosten kommt man da aber schnell auf 37 Cent pro Kilowattstunde. In Krisenzeiten muss die Burgenland Energie einfach auf Gewinne verzichten, und der selbst produzierte Strom muss der Entlastung der Menschen zugutekommen.

Es kommt aber auch auf die Speicherung von erneuerbarer Energie an, da heißt es ja noch Geduld …

Ulram: Was die Vergünstigungen über Rücklagen angeht, haben andere Bundesländer aber bewiesen, dass es anders geht. Und am Ende des Tages muss es in den Gemeinden Energiegemeinschaften geben. Da ist es im Prinzip auch egal, wer diese betreibt, es soll nur direkt den Menschen zugutekommen.

Im Landtag wurde die Bauland- Abgabe jetzt von SPÖ und Grünen beschlossen. Wie geht es mit der Kritik der ÖVP weiter?

Ulram: Allein schon, dass immer wieder nachgebessert werden muss, zeigt, dass die SPÖ-Landesregierung da falsch liegt. Wir sind überzeugt davon, dass die Besteuerung von Bauland nicht zur Verbilligung führen wird, weil aus unserer Sicht jeder die Steuer beim Grundstücksverkauf draufschlagen wird. Und es ist noch dazu die größte Eigentumssteuer, die das Land jemals hatte. Ich gehe davon aus, dass hier privatrechtliche Klagen kommen werden und wieder mit einer Novelle repariert werden muss.

Die Kritik gehört zur Oppositionsrolle dazu. Aber wie schafft die ÖVP den Spagat, dass es nicht heißt, man kritisiert nur?

Ulram: Zum Beispiel hat sich beim Strompreis oder bei der Beibehaltung des ÖAMTC-Hubschraubers gezeigt, dass konstanter öffentlicher Druck etwas bewirkt. Wir haben eben eine SPÖ-Alleinregierung, die alles alleine beschließen kann, und deshalb ist es unsere Aufgabe, die Kritikpunkte aufzuzeigen.

Woran scheitert das Verhältnis zur SPÖ? Oder gibt es hinter den Kulissen schon eine Basis?

Ulram: Zum einen hat die SPÖ aus meiner Sicht verlernt, mit anderen Partnern zu sprechen, und wenn, dann nur zum Alibi. Man kann aber über alles reden. Wo wir nicht mitkönnen, das sind die Verstaatlichung und der Eingriff in den privaten Sektor. Aber die Hand der ÖVP bleibt immer ausgestreckt.

Wie sieht es bei der Gesundheit aus? Was zum Beispiel die Spitalsbauten in Oberwart und Gols angeht, ist man ja grundsätzlich einer Meinung, oder?

Ulram: Das Krankenhaus Oberwart wird ja hoffentlich bald fertig, auch wenn hier zehn Millionen Euro mit Fehlplanungen in den Sand gesetzt wurden. Im Bezirk Neusiedl am See waren wir immer für ein Krankenhaus. Man wird sehen, wie das klappt, momentan wird es ja rausgeschoben, weil man auf Gutachten wartet. Bis dahin braucht es jedenfalls eine stabile Versorgung, die derzeit in manchen Bereichen fehlt. Es kann nicht sein, dass ich Krankenkassenbeiträge zahle und dafür keine Leistungen erhalte und in den privaten Bereich gehen muss.

Damit sind Sie auf einer Linie mit dem Landeshauptmann, der die „Zwei- oder Drei-Klassen-Medizin“ beim Finanzausgleich bekämpfen will …

Ulram: Das sagt der Herr Landeshauptmann aber erst, seit er den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz hat. Vorher wurde das Ärztegesetz eingeklagt und eher der Streit mit der Ärztekammer gesucht. Mir geht es um den Einsatz der Mittel in der KRAGES. Da denke ich auch an die Diskussionen um die Geschäftsführer, wo einer nach dem anderen trotz hoher Bezahlung das Weite sucht und ausgezahlt werden muss. Solche Ausgaben und die vielen Landesgesellschaften haben dazu geführt, dass in drei Jahren 800 Millionen Euro Schulden gemacht wurden.

Zwangsläufig beschäftigt sich die ÖVP viel mit dem Landeshauptmann. Wie sehen Sie die Debatte um die SPÖ-Führung?

Ulram: Ich bin überzeugt davon, dass sich der Landeshauptmann um die Baustellen im Burgenland kümmern soll und hoffe, dass nicht zu viel Energie für partei-interne Kämpfe verwendet wird. Ich beteilige mich aber sicher nicht an den SPÖ-internen Personaldebatten.

Und ist sich die ÖVP schon im Klaren, was die Aufstellung für die Landtagswahl angeht?

Ulram: Wir haben ein sehr gut arbeitendes Team mit sehr engagierten Funktionärinnen und Funktionären. Und wir haben mit Christian Sagartz einen Landesparteiobmann, der sich zu 100 Prozent für die Menschen im Land hineinkniet, und ich gehe davon aus, dass er sich als Spitzenkandidat für die Volkspartei im Burgenland bewerben wird.

Wie sehen Sie die Lage der ÖVP im Bund, wo es ja zuletzt sehr unruhige Zeiten gab?

Ulram: Auf Bundesebene ist seitens der ÖVP vieles auf den Weg gebracht worden, auch für die Entlastung der Menschen, vom Familienbonus über die Abschaffung der kalten Progression bis zur Stromkostenbremse. Was vielleicht verbesserungswürdig ist: dass man den Menschen mitteilt, was alles gemacht wird und welche Leistungen sie bekommen können.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie die Bundes-ÖVP im Landtag zu oft verteidigen müssen?

Ulram: Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich nichts und niemanden auf Biegen und Brechen verteidige. Aber man muss trotzdem anerkennen, dass in Krisenzeiten eine besondere Politik gefordert ist.