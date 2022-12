Landeshauptleute treffen sich am Freitag in Wien zur Konferenz

Werbung

Bei dem Treffen im Wiener Rathaus diskutieren die Länderchefs unter anderem über die anstehenden Verhandlungen zum Finanzausgleich. Bereits im Vorfeld hatte man mitgeteilt, dass man künftig ein größeres Stück von den Ertragsanteilen wünscht. Über die Ergebnisse wird in den Mittagsstunden im Rahmen eines Medientermins berichtet.

Die Konferenz stellt den Schlusspunkt des noch bis Jahresende dauernden Wiener Vorsitzes in der LH-Konferenz dar. Der Gastgeber, Wien Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ), hat kürzlich im APA-Interview bekräftigt, dass er die Aufteilung der Steuermittel gerne anders gestalten würde. Aktuell fließen dem Bund 68, den Ländern 20 und den Gemeinden 12 Prozent aus den Ertragsanteilen zu.

Herausforderungen im Bereich Gesundheit, Pflege oder Bildung würden die Länder und Kommunen besonders betreffen, gab Ludwig zu bedenken. Ein neuer Verteilungsschlüssel wird zwar empfohlen, aber er ist kein absolutes Muss, wie der Stadtchef erläuterte. Auch eine "besondere Schwerpunktsetzung" in den genannten Bereichen sei denkbar.

Der offizielle Teil der LH-Konferenz ist für den morgigen Tag anberaumt. Zu informellen Gesprächen wird man sich aber wohl schon heute, Donnerstag, Abend treffen. Am Freitag beginnt die Sitzung um 9.00 Uhr. Für 12.00 Uhr wurde eine Pressekonferenz im Festsaal anberaumt. An dieser wird laut heutigem Stand neben Ludwig auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) teilnehmen, wie ein Sprecher Ludwigs auf APA-Anfrage mitteilte.

Im Vorfeld der Konferenz hat am Donnerstag der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) noch ein Thema aufs Tapet gebracht, das dort besprochen werden soll. Es geht um die Kreditvergaben an jüngere Personen. Mattle begrüßte im Gespräch mit der "Tiroler Tageszeitung" die für Senioren hier geplanten Erleichterungen. Man dürfe aber auch auf die Jungen nicht vergessen, befand er. Mattle bekräftige seine Kritik an der jüngst in Kraft getretenen Regelung, wonach beim Kauf einer Immobilie 20 Prozent des Kaufpreises aus Eigenmitteln finanziert werden müssen.

Die Landessprecherin der Grünen in Niederösterreich, Helga Krismer, forderte wiederum eine gemeinsame Position der Länder in Sachen Heizkostenzuschuss. Mit dieser solle man an den Finanzminister herantreten, der Bund solle sich an Mehrkosten beteiligen, schlug Krismer vor.