Steiner zog Bilanz über die "türkise Tour", die unternommen wurde, um mit den Menschen in den Gemeinden ins Gespräch zu kommen und von ihnen zu erfahren, "wo der Schuh drückt". Mittlerweile habe man 76 Gemeinden besucht. Zu den Themen, die die Menschen am meisten bewegten, zählten Infrastruktur, Mobilität und öffentlicher Verkehr, die Versorgung mit Breitband-Internet im ganzen Land sowie die Pflege, so das Resümee des ÖVP-Obmannes.

Im Herbst will die Volkspartei Mobilitätskonferenzen in allen sieben Bezirken des Landes abhalten und dabei die besten Modelle für jeden Bezirk herausarbeiten. Danach wolle man mit voller Kraft in Richtung Landtagswahl 2020 gehen. Ziel sei es, "wieder einen bürgerlichen Teil in der Landesregierung vertreten zu sehen. Wir wollen wieder mehr Verantwortung im Land übernehmen", sagte Steiner.

Am 19. Oktober hält die ÖVP in Parndorf ihren Landesparteitag ab, der entsprechend den Statuten alle vier Jahre stattfinden müsse, erläuterte Landesgeschäftsführer Christoph Wolf. Erwartet werden dazu rund 300 Delegierte sowie weitere etwa 300 Gastdelegierte.

Am Parteitag soll als Leitantrag der "Plan für das Burgenland" mit sieben Mal sieben Ideen für das Burgenland beschlossen worden, so Wolf. Weiters werde man das "Team Burgenland" der ÖVP sowie die Landesliste für die Landtagswahl präsentieren. Außerdem seien noch einige Anpassungen bei den Statuten vorgesehen.