Neue Schulform für Pflege im Burgenland .

In Pinkafeld (Bezirk Oberwart) gibt es eine neue Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege. Dies soll dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenwirken, erklärten Bildungslandesrätin Daniela Winkler und Soziallandesrat Leonhard Schneemann (beide SPÖ) am Freitag.